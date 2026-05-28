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Atenea pierde fuerza en la pelea por Claudia Palza: “Tiene ofertas económicas que hoy el club no puede igualar”

Lorena Góngora, DT de las ‘diosas’, explicó los motivos por los que la central nacional entrenó con el equipo tras su polémica salida de Rebaza Acosta y reconoció que su fichaje luce cuesta arriba

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La entrenadora de Atlético Atenea señaló que ve poco viable la incorporación de la central, ya que tiene mejores ofertas económicas. (Video: Radio Ovación)

Claudia Palza aún no define su futuro deportivo, mientras en Venezuela disputa la final del torneo con Sport Caracas, con la posibilidad de conseguir su primer título en el extranjero. En ese contexto, Atlético Atenea se mantiene entre los clubes interesados en la central peruana; sin embargo, su incorporación se complica cada vez más debido a las distintas ofertas que maneja la jugadora.

La entrenadora del conjunto de las ‘diosas’, Lorena Góngora, ofreció detalles sobre la situación de Palza, quien meses atrás trabajó con el plantel tras su abrupta salida de Rebaza Acosta. En ese momento, su presencia en las prácticas generó expectativas sobre una posible incorporación definitiva al equipo, aunque hoy el panorama es completamente distinto.

“Claudia me pidió venir a entrenar y para mí no había ningún problema que venga a eso, al contrario. Tenía un equipo chico, y ella es una variante central para poder rotar y mantener un buen ritmo de entrenamiento, a mí me sirvió un montón”, explicó la estratega argentina en una entrevista para ‘ElPoli,pe’, destacando la utilidad que tuvo la presencia de la jugadora en aquel periodo de trabajo.

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Es importante precisar que la estadía de Palza con Atenea se dio meses atrás, inmediatamente después de su salida de Rebaza Acosta. En ese momento, la central buscaba mantenerse en ritmo competitivo mientras definía su futuro profesional, por lo que solicitó incorporarse a las prácticas del cuadro dirigido por Góngora.

Lorena Góngora sobre Claudia Palza: “Tiene ofertas económicas que Atenea no puede igualar”.
Lorena Góngora sobre Claudia Palza: “Tiene ofertas económicas que Atenea no puede igualar”. Crédito: FPV

La presencia de la jugadora no implicaba un acuerdo cerrado, pero sí abrió la posibilidad de que pudiera convertirse en refuerzo del club para la siguiente temporada. Sin embargo, esa opción se ha ido diluyendo con el paso del tiempo debido a su buen presente deportivo y al interés de otros equipos.

La realidad económica que complica el fichaje

Lorena Góngora fue clara al explicar el principal obstáculo para concretar su llegada a Atenea: el factor económico. “Pero Claudia es una jugadora que tiene muy buenas ofertas económicas que hoy Atenea no las puede igualar”, sostuvo la entrenadora, dejando en evidencia la desventaja del club frente a otras propuestas del mercado.

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Además, la DT fue realista respecto a la disponibilidad de jugadoras en su posición durante la temporada. “Voy a ser realista. Habían solo tres centrales libres este año y las ofertas económicas son altísimas”, agregó, resaltando la complejidad de reforzar el plantel con ese tipo de perfiles.

En la actualidad, Claudia Palza atraviesa un buen momento en el extranjero, compitiendo en la Liga de Vóleibol de Venezuela, donde su equipo se encuentra en la final del torneo y con opciones altas de alcanzar el título. Este presente competitivo ha elevado su cotización y la central se ha vuelto una alternativa poco viable para Atenea.

Claudia Palza en los entrenamientos de Atlético Atenea.
Claudia Palza en los entrenamientos de Atlético Atenea.

Plantel de Atenea y planificación para la próxima temporada

Finalmente, Góngora también se refirió a la conformación del plantel de Atenea para la próxima temporada, confirmando varias renovaciones importantes y la posibilidad de nuevas incorporaciones extranjeras.

“Renovamos a Nicole Pérez, renovamos a Isa Fernández y la opuesta ya también la tenemos, que yo voy a esperar que el club la anuncie. Las demás jugadoras son nacionales. Posiblemente traemos una cuarta extranjera por primera vez, estamos viendo eso”, detalló la entrenadora.

Con ello, Atenea avanza en la estructuración de su equipo, mientras el nombre de Claudia Palza se aleja cada vez más de la órbita del club, pese al acercamiento que existió meses atrás durante sus entrenamientos con las ‘diosas’.

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