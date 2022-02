Jorge Luna, de ‘Hablando Huevad...’, hace mea culpa: “Nos hemos excedido; pero no le hemos hecho daño a nadie”

Jorge Luna respalda a Ricardo Mendoza. (Foto: YouTube)

Este domingo 20 de febrero, los conductores de Hablando Huevadas emitieron su programa y se refirieron a la reprochable broma que hizo Ricardo Mendoza en el espacio Complétala con Norka Gaspar. Como se recuerda, el comediante fue criticado por burlarse de un caso de agresión sexual a una niña.

Ante ello, Jorge Luna expresó su apoyo a Ricardo Mendoza, sin embargo aceptó que en efecto han llegado a excederse en muchas ocasiones.

“Este show tiene como único fin resolver las cosas como nosotros queremos, que es hacer lo que nos gusta, que es hacer comedia”, indicó Jorge bastante serio.

“Nos hemos excedido un cul... de veces; pero nosotros no le hemos hecho a nadie. Aquella persona que venga decirme que este chiste de acá pueda hacerle daño a tal persona, las huevas” , acotó fiel a su estilo.

Asimismo, señaló que las personas con discapacidad también tienen derecho a reírse de sus días cotidianos.

“Y no porque 50 mil cucufatos de m... digan ‘No, se va a sentir mal’ (van a dejar las bromas) cuando todas las personas con alguna discapacidad que han venido al teatro de Hablando Huevadas los hemos entrevistados y hemos jodido, en completa complicidad con ellos”, explicó.

Jorge Luna recalcó que cada chiste de gordos que haga, le va a gustar a la mitad y a la otra mitad, no. Y él no va a dejar de hacerlos por la mitad que no le gusta.

En otro momento, el conductor resaltó que les interesa lucrar con esta situación, y como prueba de ello, no activaron la monetización.

Ricardo Mendoza usa su programa para referirse a su reprochable broma y Jorge Luna lo respalda. VIDEO: YouTube/ Hablando Huevadas.

RICARDO MENDOZA RESPONDE CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA

Magaly Medina fue uno de los personajes de la TV que criticó fuertemente a Ricardo Mendoza por reprochable broma en Complétala. Sin embargo, también se mostró en contra de que los censuren, pues existe libertad de expresión.

“Yo creo que en este país hay libertad de expresión y lo que caracteriza una democracia es que todas las personas podamos expresarnos”, señaló la conductora de TV en su programa Magaly TV, La Firme.

Estas palabras fueron recordadas por Ricardo Mendoza y no dudó en resaltarlas. Sin embargo, también se refirió a sus críticas.

“Magaly no habló tan feo, mira que me gustó”, mencionó Mendoza y a lo que Luna acotó: ”Yo agradezco que no salí por otros motivos en Magaly”, en referencia a los famosos ampay que la periodista.

“Magaly no habló tan feo. Habló chévere, o sea habló lo que tenía que hablar. Dijo lo que muchos detractores opinan, que es un programa lisuriento, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y que es humor fácil, tampoco estoy de acuerdo. Si en algo está a favor la señora es en que no nos censuren y entiendo su posición. Ella la pasó muy mal cuando la censuraron”, agregaron los comediantes.

“Digamos que ella nos puede dar consejos”, resaltó Ricardo entre risas.

HABLANDO HUIEVADAS RESPONDE A RODRIGO GONZÁLEZ Y PELUCHÍN

Los conductores se refirieron también a las críticas de Rodrigo González y Gigi Mitre, aunque no mencionaron sus nombres. “Luego salieron estos dos amigos que siempre agarran nuestros videos para sus notas”, dijo Jorge Luna.

“Ah, sí me acuerdo de ellos, yo trabajé ahí me acuerdo”, acotó Ricardo. “Esos de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax, y ahí sí nos han dado con palo, hermano. Han llevado a la abogada de los pobres (Rosario Sasieta), debería estar de nuestro lado, entonces. Uno ha salido de abajo”, dijo Jorge Luna.

“Cuando yo estuve abajo, nunca la vi”, acotó entre rosas Ricardo. “En ningún lugar de la televisión peruana, le han dado 17 minutos a una estupidez del Internet, y nos los han dado, yo que estoy yendo a esconderme a Breña con (Pedro) Castillo”, continuó Jorge Luna.

“Desde acá Pedro (Castillo), te entiendo, nos quieren vacar”, acotó Ricardo. “Ya sé lo que se siente”, continuó Mendoza, desatando la risa del público.

“Ha revivido chistes de hace 20 años, programas que ya estaban publicados cuando estos programa nos han invitado a ser parte de su programa, pero bueno, es como una ex(pareja) ingrata”, concluyó Luna.

