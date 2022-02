Selección peruana: Yoshimar Yotún y lo que se sabe de su futuro, ¿cuál será su próximo club?

Yoshimar Yotún tiene un valor de mercado de 2 millones 500 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Difusión

La selección peruana se encuentra a poco más de un mes de disputar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Ambos son partidos trascendentales que definirán el futuro de la ‘bicolor’ de cara a una posible clasificación al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hay jugadores que no tienen actividad y puede ser un problema en cuanto al ritmo de competencia. Es el caso de Yoshimar Yotún , quien aún no consigue equipo y, por ahora, su futuro es una incógnita .

Pero en esta nota te contaremos lo que se sabe hasta el momento del volante de la ‘blanquirroja’:

Primero tenemos que tomar en cuenta que ‘Yoshi’ no juega un partido oficial a nivel de clubes desde el 21 de noviembre del año pasado con el Cruz Azul de México. Sin embargo, tras terminar la temporada de la Liga MX, no renovó contrato y quedó libre, pudiendo firmar por cualquier club en el mercado de pases que se da anualmente a finales de diciembre hasta los primeros meses de enero del siguiente año. No obstante, no ha firmado por algún equipo.

CON RITMO EN DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022

De hecho, en diciembre del 2021 jugó los tres amistosos que disputó la ‘bicolor’: ante un combinado de extranjeros de la Liga 1, ante Panamá y contra Jamaica. Esto le permitió para tratar de llegar con cierto ritmo para los duelos de Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Sin embargo, en estos últimos partidos evidenció la falta de continuidad de fútbol que se tiene en los clubes, pues no es lo mismo entrenar con la cotidianidad de los equipos, que en la Videna con diferentes intereses y presiones.

De todos modos, jugó en ambas encuentros que terminaron con resultados positivos para Perú (victoria 1-0 ante los ‘cafeteros’ y empate 1-1 contra los ‘norteños’).

OFERTAS DE CLUBES

Luego de disputar estos partidos, Yotún quedó libre y con la mira puesta en su futuro directo para conseguir un nuevo club. En ese sentido, de acuerdo con el periodista Diego Montalvan, el mediocampista cuenta con ofertas concretas de equipos de Arabia Saudita, Qatar y de la Major League Soccer (MLS) . Por el momento no se conocen los nombres de los clubes, pero es preciso mencionar que en la quincena de enero sonó el nombre de ‘Yoshi’ para reforzar al Damac FC y al Al-Feiha (ambos de Arabia Saudita), por lo que quizás sea alguno de estos u otros.

Información del periodista Diego Montalvan sobre las ofertas de Yoshimar Yotún.

En el caso del campeonato estadounidense, en su momento se especuló con la posibilidad de que Yoshimar regrese al Orlando City, club donde ya militó en las temporadas 2017 y 2018, dejando un grato recuerdo compartiendo equipo con el exastro brasileño Kaka’. Aunque puede que sea otro equipo el que haya ofrecido una propuesta concreta por el futbolista de 31 años.

ENTRENAMIENTOS EN VIDENA

La actualidad de Yoshimar Yotún indica que continúa en la ciudad de Lima entrenando en la Videna. En ese sentido, el último sábado 19 jugó un partido de práctica para el equipo de ‘sparrings’ de la selección nacional que enfrentó a la Reserva de Universitario de Deportes . El volante jugó 80 minutos en un duelo que se dividió en dos tiempos de 40 minutos cada uno. Inclusive, en ese elenco de la ‘U’ estuvieron varios jugadores del primer equipo que no participaron de la derrota ante Carlos Stein como Leonardo Rugel, Iván Santillán, Armando Alfageme y Jorge Murrugarra. El marcador final fue 2-1 a favor de los ‘cremas’.

Así sea en partidos de prácticas, todo le sirve a Yotún para que esté la mayor cantidad de tiempo en el campo de juego, con tal de que llegue con ritmo a la próxima fecha doble de las Eliminatorias ante ‘charrúas’ y ‘guaraníes’.

SEGUIR LEYENDO