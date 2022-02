Dónde y cómo ver Ecuador vs Perú por la clasificatoria al Mundial Qatar 2022

Perú vs. Ecuador EN VIVO. La tricolor buscará sellar su boleto al Mundial de Qatar 2022 ante Perú en el Estadio Nacional de Lima. Este será el partido más destacado de la decimosexta fecha de las Eliminatorias en Sudamérica que será seguido atentamente por las demás selecciones de la región, cuyos duelos se desarrollarán desde las 3:00 p.m.

Todas las miradas estarán enfocadas en el duelo en Lima entre los combinados situados en el tercer y cuarto puesto de la tabla, detrás de Brasil y Argentina, ya clasificados. Ecuador tiene 24 puntos, mientras que Perú se mantiene con 20 en la tabla de posiciones.

El técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, encontró una generación buena, de potente físico, que no juega de forma espectacular pero es eficaz, además de la ayuda de la altura de Quito (2.850 msnm). En casa la tricolor ha cosechado 17 de sus 24 puntos.

En tanto, Perú, dirigido por el también argentino Ricardo Gareca, evolucionó y encontró un efectivo modo de juego sin su ídolo y goleador Paolo Guerrero, gracias a la aparición del artillero ítalo-peruano Gianluca Lapadula y la recuperación del volante Christian Cueva.

Perú es el único combinado que ha vencido (2-1) a Ecuador en Quito en la presente eliminatoria.

Los de la mitad del mundo están en tercer puesto hace tiempo y si ganan los tres puntos en Lima sellarán su billete a Qatar 2022.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 tras la fecha 15

Incluso si empatan o pierden seguirán en la misma posición sin importar los demás resultados de la jornada.

Ecuador clasificó por última vez a un Mundial en Brasil-2014.

Alfaro no contará ante Perú con el arquero Alexander Domínguez, expulsado ante Brasil el jueves, ni con el delantero y capitán Enner Valencia, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Ecuador viene de empatar 1-1 en casa con el invicto Brasil, mientras Perú se impuso 1-0 a Colombia en Barranquilla en un partido que sacudió el clasificatorio, desplazando a Uruguay a zona de repechaje (19 puntos) y relegando al improductivo cuadro cafetero al sexto lugar (17).

GOL Edison Flores 1-0 a Colombia por Eliminatorias | VIDEO: América Tv

PROBABLES ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Miguel Trauco, Alexander Callens, Marco López, Carlos Zambrano - Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Sergio Peña, André Carrillo - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Ecuador: Hernán Galíndez - Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán – Alan Franco, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Gonzalo Plata - Michael Estrada y Jordy Caicedo. DT: Gustavo Alfaro.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERÚ Y ECUADOR

- 2021 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

- 2021 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2019 / Perú 0-1 Ecuador (Amistoso).

- 2018 / Perú 0-2 Ecuador (Amistoso).

- 2017 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2016 / Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias).

- 2016 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

