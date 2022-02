Programación de partidos de hoy, domingo 20 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Leeds United. vs. Manchester United será uno de los atractivos de esta fecha dominical. | Foto: Martin Rickett/PA

Este domingo 20 de febrero hay una nueva fecha, tanto del fútbol nacional como internacional. Se desarrollarán varios encuentros de las mejores ligas del mundo como la inglesa, española, alemana, entre otras, que será atractivos para los amantes de este deporte. También habrá presencia de jugadores peruanos, tanto en Boca Juniors de Argentina, Deportes Tolima de Colombia y Cruz Azul de México. Por ello, te contaremos más detalles en la presente nota.

La Liga 1 tendrá un atractivo principal que será el partido que sostendrán Alianza Lima cuando reciba a Carlos A. Manucci de Trujillo en Matute. El cuadro ‘aliancista’ no empezó de la mejor manera en el torneo, pero buscará reivindicarse y empezar a sumar puntos para estar en la vanguardia por el título. En ese sentido, recordemos que Universitario cayó ante Carlos Stein el último sábado 19, dejando como único líder a Sport Huancayo que se impuso a Melgar en condición de local.

Por otro lado y para irnos al plano internacional, el Barcelona visitará al Valencia en Mestalla en lo que será el encuentro de la jornada española. Los catalanes se ubican en la sexta posición con 39 puntos, cerca de los puestos de Champions League, aunque bastante lejos de alcanzar a un Real Madrid que es el líder absoluto con 57 puntos.

En tanto, en la Premier League de Inglaterra, el Leeds United de Marcelo Bielsa jugará de local ante el Manchester United en un duelo que promete porque el primero apunta a mejorar sus posiciones en la tabla y alejarse de la zona de descenso, mientras que los ‘Diablos Rojos’ tratarán de mantenerse en puestos de Champions.

Además, como se comentó líneas arriba, los peruanos también tendrán participación. En esta ocasión, Carlos Zambrano y Luis Advíncula fueron convocados para el partido que Boca Juniors jugará ante Rosario Central en La Bombonera por la Copa de la Liga Argentina. Por otra parte, en México, aún sin lista de convocados anunciada, es probable que Luis Abram forme parte del plantel del Cruz Azul de Juan Reynoso que se mida de visita ante el Toluca por la Liga MX. Asimismo, Raziel García podría tener minutos en la visita de su equipo, Deportes Tolima, ante La Equidad.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula en lista de Boca Juniors para duelo ante Rosario Central. | Imagen: Boca Juniors

A continuación, te dejamos los horarios y canales de los partidos:

Liga 1 de Perú

11:00 a.m.: Academia Cantolao vs. Alianza Atlético - GOLPERU

1:15 p.m.: Universidad César Vallejo vs. Ayacucho FC - GOLPERU

3:30 p.m.: Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci - GOLPERU

7:00 p.m.: Cienciano vs. ADT – GOLPERU





LaLiga de España

8:00 a.m.: Espanyol vs. Sevilla - Star+, ESPN 2

10:15 a.m.: Valencia vs. Barcelona - DirecTV Sports

12:30 a.m.: Real Betis vs. Mallorca - DirecTV Sports

3:00 p.m.: Athletic de Bilbao vs. Real Sociedad - ESPN, Star+





Premier League de Inglaterra

9:00 a.m.: Leeds United vs. Manchester United - ESPN, Star+

11:30 a.m.: Wolverhampton vs. Leicester City - Star+





Serie A de Italia

6:30 a.m.: Fiorentina vs. Atalanta - Star+, ESPN

9:00 a.m.: Venezia vs. Genoa - Star+ - ESPN Extra

12:00 m.: Inter de Milán vs. Sassuolo - ESPN, Star+

2:45 p.m.: Udinese vs. Lazio - Star+





Bundesliga de Alemania

9:30 a.m.: Bayern Munich vs. Greuther Furth - Star+

11:30 a.m.: Borussia Dortmund vs. Borussia M’Gladbach - Star+, ESPN 2

1:30 p.m.: Hertha Berlin vs. RB Leipzig - Star+





Ligue 1 de Francia

7:00 a.m.: Nice vs. Angers - Star+, ESPN3

11:05 a.m.: Bordeaux vs. AS Mónaco - Star+

2:45 p.m.: Olympique de Marsella vs. Clermont - Star+, TV5 Monde





Campeonato Uruguayo

7:30 a.m.: CA Fenix vs. Montevideo Wanderers - GolTV Play

3:00 p.m.: Danubio vs. CA Rentistas - GolTV Play

6:00 p.m.: Nacional vs. Liverpool FC - GolTV, GolTV Play





Copa de la Liga Argentina

3:00 p.m.: Platense vs. Sarmiento - Star+

5:15 p.m.: Boca Juniors vs. Rosario Central - ESPN, Star+

7:30 p.m.: Newell’s Old Boys vs. River Plate - ESPN, Star+





Liga MX

5:00 p.m.: América vs. Pachuca - DirecTV Sports

7:05 p.m.: Toluca vs. Cruz Azul - DirecTV Sports





Liga Colombiana

8:15 p.m.: La Equidad vs. Deportes Tolima - RCN Nuestra Tele





CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, GolTV y GolTV Play, entre otros más. Además de GOLPERU para el fútbol peruano en los canales 14 y 714. DirecTV Sports en canales 610 y 1610.

