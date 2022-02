Rosángela Espinoza se incomoda al ser consultada sobre Esto es Guerra: “¿Pueden preguntar otra cosa?”

Rosángela Espinoza ya no quiere ser consultada sobre Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Rosángela Espinoza ya no quiere saber nada de Esto es Guerra. La popular ‘Chica Selfie’ utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores a través de una secuencia de preguntas y respuestas. Lo que nunca imaginó es que la mayoría de usuarios le preguntaban por el reality de competencia y no sobre otros temas.

Como ya se ha pronunciado en anteriores veces, la influencer ha dejado más que claro que su etapa de chica reality ha llegado a su fin, por lo que descartó su participación en la nueva temporada del reality de América Televisión que se estrenará este lunes 21 de febrero.

Sin embargo, sus seguidores aún tiene la esperanza de ver nuevamente a la modelo compitiendo con la camiseta de los guerreros o combatientes. Esto se evidenció cuando un cibernauta le preguntó en las historias de su cuenta de Instagram si aceptaría retornar así la llamen a última hora.

“Si te llaman a última hora para que trabajes en Esto es Guerra, ¿aceptarías? Me encantaría que estés”, le consultó una internauta y a lo que Rosángela Espinoza respondió. “Nunca me llamaron a última hora. Ruego para entrar. Me amo mucho, he cometido horrores, pero es parte del aprendizaje. Además, no es fácil estar en un TV show”.

Asimismo, otra usuaria resaltó que el programa no sería lo mismo sin su presencia, pues estaría aburrido. “Lo sé, por mis ocurrencias. Igual ya estaba apagada, solo quería hacer tiktoks”, sostuvo Rosángela. Previo a estas respuestas, también estuvo contestando si regresaría al reality con uno de sus famosos TikToks.

Pese a que en un inicio no tuvo problemas con las consultas sobre EEG, la popular “Rous” no pudo ocultar su incomodidad cuando sus fanáticos continuaban preguntándole al respecto y les pidió si podrían abordar otros temas. “¿Pueden preguntar otra cosa?”, escribió junto a un emoji de carita molesta.

Cabe resaltar que el programa Amor y Fuego reveló los posibles ingresos a la nueva temporada de Esto es Guerra y entre los mencionados se encontraba Rosángela Espinoza, Austin Palao, Anthony Aranda, entre otros. Lo cierto es que, se conocerá a los integrantes el próximo lunes.

ROSÁNGELA ESPINOZA Y ELÍAS MONTALVO SE AMISTARON

Rosángela Espinoza y Elías Montalvo se amistaron luego que el influencer se presentara en el set de Amor y Fuego para contar su verdad sobre Esto es Guerra, su relación con el productor Peter Fajardo y su comentada enemistad con la ‘Chica selfie’.

Como se recuerda, el tiktoker no solo confesó que salió con el productor de América Televisión, sino también aclaró por qué no salvó a Rosángela Espinoza de la eliminación del reality de competencia, hecho por el cual fue bastante criticado en redes sociales.

Una vez se apagaron las cámaras, Elías Montalvo dio a conocer mediante su cuenta oficial de Instagram que Rosángela Espinoza se comunicó con él para declararse la paz tras haber protagonizado una pelea mediática en el 2021.

“Oye marginal. Dejemos las cosas ahí. Amor y paz, me comentas”, le escribió la exchica reality, a lo que tiktoker respondió: “Jajaja, tu que te me resientes de la nada y sacaste tus conclusiones sola. Peace and love”.

A modo de broma, la ‘Chica selfie’ volvió a repetirle que era un “verdadero marginal”, por lo que Montalvo le preguntó por qué decía eso. “Por que no te pusiste atrás (en la votación de Esto es Guerra)”, le dijo Rosángela. “Y por eso me pusiste la cruz”, replicó el influencer.

Rosángela Espinoza le pidió la paz a Elías Montalvo. (Foto: Instagram)

