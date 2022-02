Stephanie Cayo se pronuncia tras recibir críticas por protagonizar película de Netflix sobre Machu Picchu

Stephanie Cayo mandó contundente mensaje tras recibir críticas por tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Instagram)

Netflix lanzó el tráiler oficial de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana producida por el gigante streaming. Rápidamente, el nombre de Stephanie Cayo se hizo tendencia en Twitter, recibiendo un mar de críticas en la plataforma. Incluso, la cinta ha sido comparada con la serie animada “Las locuras del emperador”.

Los usuarios cuestionaron duramente la película dirigida por Bruno Ascenzo por tener como protagonista principal a la integrante de la familia Cayo y no a una actriz de rasgos andinos, puesto que la cinta tiene como escenario principal a Machu Picchu, séptima maravilla del mundo.

“Perú, un país donde hay diversas razas, pero solo una es la privilegiada”, “Lo más irrealista de este tráiler es que fueron a Machu Picchu y no había más personas”, “Un Cusco sin cusqueños”, fueron algunos tuits.

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Aunque otro grupo defendió la participación de la rubia actriz, Stephanie Cayo decidió no pronunciarse en medio del candente debate iniciado en Twitter. Sin embargo, la también cantante y bailarina peruana rompió su silencio.

HACE CASO OMISO A LAS CRÍTICAS

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actual pareja del actor español Maxi Iglesias publicó un extenso mensaje para agradecer a Bruno Ascenzo, a Netflix y a Tondero por darle la oportunidad de formar parte de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, haciendo así caso omiso a las críticas.

“Hasta que nos volvamos a encontrar… es una película romántica que te va a llenar el corazón. Muchas veces en la vida no somos conscientes de los regalos que nos llegan. Estamos tan llenos de estímulos que nos olvidamos de estar conectados a nosotros mismos y perdemos la perspectiva de lo que necesitamos”, escribió en un inicio Cayo.

“Es lindo dar las gracias cada día para que no se nos olvide enfocar bien la cámara a lo que nos hace sentir bien. Esta Ariana me recordó que debo mirar más adentro que afuera de mí. Y que sea donde sea que vaya con mis dos maletas… el sabor de mi tierra me acompañará siempre. Gracias Bruno por escribirla, por dirigirla, a Tondero y Netflix por sacarla adelante y mostrarla al mundo. Ha sido una experiencia inolvidable”, añadió.

Stephanie Cayo se pronuncia tras recibir críticas por protagonizar película de Netflix sobre Machu Picchu. (Foto: Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR”?

La primera película peruana producida por Netlix “contará la historia de Salvador Campodónico, un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional elegirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo. Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras, que amará y odiará conforme se vayan conociendo. ¿Lograrán caminar sobre la misma ruta? ¿Será su amor suficiente para romper los paradigmas del adiós?”.

El estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar” será el próximo 18 de marzo en Netflix.

Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

DATOS DE LA CINTA:

Dirección y guion: Bruno Ascenzo

Producción general: Miguel Valladares

Producción ejecutiva: Jorge Constantino y Eric Jurgensen

Dirección de producción: Roxana Rivera y Diego Vives

Director de fotografía: Miguel Valencia

Production designer: Mario Frías

Música original: Lucho Quequezana

Elenco: Stephanie Cayo, Maxi Iglesias, Wendy Ramos, Vicente Vergara, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Renata Flores, Jely Reategui, Carlos Carlín Alberik García, Mayella Lloclla, Muki Sabogal, Rodrigo Palacios,Nicolás Galindo.

SEGUIR LEYENDO: