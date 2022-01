Rosángela Espinoza niega que Karen Dejo sea su amiga tras ser vinculada con Asaf: “No es mi íntima”

Rosángela Espinoza descarta amistad con Karen Dejo. (Foto: Instagram)

¡Nunca fueron amigas! Rosángela Espinoza utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro que Karen Dejo no formaba parte de su circulo de amistad, esto luego que la popular ‘Chica Selfie’ fuera vinculada sentimentalmente con el modelo Asaf, quien en el pasado habría sido el saliente de la popular ‘Sabrosura’.

El rumor que entre la exchica reality y el exparticipante de Guerreros Puerto Rico se estarían enamorando se dio a conocer en Instarándula, donde se reveló que ambos pasaron un fin de semana juntos en las playas del norte.

El periodista Samuel Suárez se animó a opinar sobre el tema y señaló que para él, entre Rosángela y Asaf, no habría más que una simple amistad, pues aseguró que la ‘Chica Selfie’ tiene códigos.

“Es un chico reality extranjero quien ha tenido un corto romance con Karen Dejo, que es amiga de Rosángela, porque así me digan que no son amigas, yo he presenciado su amistad de cerquita. Yo creo que Rosángela tiene códigos , además el viaje fue con Antonio Tafur”, acotó.

Sin embargo, al ver la información, Rosángela Espinoza no dudó en responder y se comunicó con ‘Samu’ para contarle que ella no es amiga de Karen Dejo, además que Asaf nunca estuvo con su excompañera, por lo que no tendría nada de malo que ahora ella salga con él.

“ Samu, creo que te equivocas. Karen no tuvo una relación amorosa con Asaf que yo sepa. Además, Karen no es mi íntima y ‘bestfriend’. Por último, a Asaf recién lo conozco y me cae súper bien ”, aclaró.

ASAF NEGÓ ROMANCE CON KAREN DEJO

Por su parte, el modelo puertorriqueño se mostró bastante sorprendido al saber que había sido vinculado con Karen Dejo, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para señalar que nunca tuvo una relación con la ‘Sabrosura’.

Asimismo, al leer el comentario que realizó Asaf en sus redes sociales, Samuel Suárez salió al frente para señalar que no puede negar que tuvo un breve romance con la exintegrante de Esto es Guerra.

“ Me muero, jeje, creo que Asaf no escuchó bien lo que dije ‘corto romance’, que no es lo mismo que una relación . Ahora no va negar que tuvo salidas con Karen en Puerto Rico y Miami”, dijo.

Rosángela Espinoza no es amiga de Karen. (Foto: Instagram)

LE DEDICA CANCIONES A ROSÁNGELA ESPINOZA

Antes de abandonar el Perú, Asaf hizo un en vivo para hablar con sus seguidores. Lo que nunca imaginó el modelo es que usuarios peruanos invadirían su transmisión para preguntarle sobre sus salidas con Rosángela Espinoza.

“ Quién sabe, la vida es incierta y nadie sabe ”, dijo el puertorriqueño sobre un posible romance con ‘Rous’. Además, el modelo se animó a dedicarle un romántico tema antes de cortar su en vivo para abordar su avión.

