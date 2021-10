Rosángela Espinoza anuncia que no volverá a Esto es Guerra: “Mi etapa de chica reality llegó a su fin”

Rosángela Espinoza deja en claro que no volverá a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Pese a los años que tiene en Esto es Guerra, Rosángela Espinoza no recibió el apoyo de sus compañeros para quedarse en la competencia, pues ellos decidieron salvar a otros competidores antes que a ella.

Al conocer que no formará parte del reality, la modelo lejos de mostrar tristeza o amargura, abandonó el set del programa bastante aliviada, pues sabía que su etapa había llegado a fin. Ella lo rectificó en su cuenta de Instagram.

“Primera vez en mi vida que me siento tan bien. Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales para dar a conocer que no lloró luego de quedar fuera del programa.

Pese a que la ‘Chica Selfie’ aseguró que su salida fue definitiva, muchos usuarios de las redes sociales no le creyeron, e incluso señalaron que ya estaba negociando su vuelta a EEG.

Ante estos rumores, Rosángela Espinoza decidió salir al frente para afirmar una vez más que no volvería al reality. “ Mi gente bonita, solo para decirles que mi etapa de ‘Chica Reality’ llegó a su fin ”, fue su contundente mensaje.

Asimismo, la modelo indicó que ahora que tiene más tiempo libre se dedicará a ejercer su carrera universitaria y a continuar creciendo como empresaria, pues su deseo es no depender más de la televisión.

“No muchos saben que este año terminé mi carrera profesional. Puedo decir con orgullo que soy licenciada de Marketing, así que seguiré especializándome y de esta manera aportar en mi empresa y futuras ”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de arremeter contra la producción del programa, la ‘Rous’ se mostró agradecidos con ellos por haberle dado la oportunidad de formar parte del reality y conseguir así millones de seguidores en las redes sociales.

“Siempre estaré agradecida con todos (...). Gracias a Esto es guerra por la linda oportunidad de 2017 a 2021. La Roucha, la bonita, el arma secreta, la barbie peruana, siempre estará en sus corazones”, sentenció.



ROSÁNGELA ESPINOZA FUE LA PRIMERA ELIMINADA DE ESTO ES GUERRA

Se despidió de EEG. Tras un duro día de competencia, Rosángela Espinoza no pudo ser salvada por su equipo y terminó siendo eliminada del programa. Como ya lo había anunciado el Tribunal, solo los competidores más fuertes se quedarán en el programa para enfrentar a Guerreros Puerto Rico.

Rosángela Espinoza, Alejandro Pino y Patricio Parodi fueron los que pasaron al sistema de votos, donde el que tenía menos cantidad de respaldo sería eliminado de la competencia.

Pese al esfuerzo que hicieron, los Guerreros no pudieron ganar el día y los Combatientes salvaron a Mario Irivarren, quien era el único de su equipo que se encontraba sentenciado.

Lamentablemente la ‘Chica Selfie’ no recibió el respaldo de sus compañeros y terminó siendo eliminada del reality . Lejos de despedirse del público, la modelo agarró sus cosas y salió del set del televisión sin decir una sola palabra.

ROSÁNGELA ESPINOZA NO QUISO GRABAR LA ACADEMIA TRAS SER ELIMINADA

Rosángela Espinoza no se habría ido en los mejores términos de Esto es Guerra, pues ella misma reveló que no aceptó quedarse más tiempo en el programa luego que se diera a conocer que fue eliminada.

“Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo . Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé”, dio a conocer.

