Rosángela Espinoza y Elías Montalvo olvidan sus diferencias: Así se amistaron tras entrevista en Amor y Fuego

Los exchicos reality se amistaron y dieron fin a su pelea mediática. (Foto: Instagram)

Atrás quedaron las rencillas. Rosángela Espinoza y Elías Montalvo se amistaron luego que el influencer se presentara en el set de Amor y Fuego para contar su verdad sobre Esto es Guerra, su relación con el productor Peter Fajardo y su comentada enemistad con la ‘Chica selfie’.

Como se recuerda, el tiktoker no solo confesó que salió con el productor de América Televisión, sino también aclaró por qué no salvó a Rosángela Espinoza de la eliminación del reality de competencia, hecho por el cual fue bastante criticado en redes sociales.

Según contó Elías, quería darle una segunda oportunidad a Alejandro ‘Chocolatito’ Pino, quien también estaba sentenciado, ya que sufrió un accidente en una de las competencias al igual que él y no le parecía correcto sacarlo del programa cuando todavía se estaba recuperando.

“ Yo no fui parte de ningún complot, yo ni siquiera sabía que había un complot. En ese momento mi decisión fue votar por alguien que estaba pasando por algo que yo había pasado hace unos días, me puse en su lugar, a mí no me hubiese gustado que me eliminen”, indicó.

Además, Elías Montalvo dejó en claro que no fue el último en emitir su voto y que de él no dependía su permanencia. “Yo no entiendo porque se tomó tan personal lo de la votación porque, en primer lugar, por mí no se fue (de Esto es Guerra) porque yo no fui el último voto, a eso me refiero”, dijo.

ASÍ SE AMISTARON

Una vez se apagaron las cámaras, Elías Montalvo dio a conocer mediante su cuenta oficial de Instagram que Rosángela Espinoza se comunicó con él para declararse la paz tras haber protagonizado una pelea mediática en el 2021.

“Oye marginal. Dejemos las cosas ahí. Amor y paz, me comentas”, le escribió la exchica reality, a lo que tiktoker respondió: “Jajaja, tu que te me resientes de la nada y sacaste tus conclusiones sola. Peace and love”.

A modo de broma, la ‘Chica selfie’ volvió a repetirle que era un “verdadero marginal”, por lo que Montalvo le preguntó por qué decía eso. “Por que no te pusiste atrás (en la votación de Esto es Guerra)”, le dijo Rosángela. “Y por eso me pusiste la cruz”, replicó el influencer.

Luego, y como si nada hubiese pasado entre ellos, Rosángela Espinoza anunció que muy pronto se juntaría con Elías para grabar tiktoks juntos. Recordemos que antes de su eliminación, los influencer se dejaban ver en la plataforma china como grandes amigos.

Rosángela Espinoza le pidió la paz a Elías Montalvo. (Foto: Instagram)

ANTES NO ERAN AMIGOS

Durante la entrevista con Amor y Fuego, Elías Montalvo reveló que no consideraba a Rosángela Espinoza como su amiga pese a que ganaron juntos el reality Guerra de Tiktoker. El influencer se llevó a casa 10 mil soles, algo que fastidió a la madre de la ‘Chica selfie’.

“ Rosángela y yo éramos, no sé si amigos porque es un calificativo muy fuerte, pero fue una muy buena compañera , siempre estuvo conmigo y yo le agradezco hasta el día de hoy todos los momentos que hemos compartido. Siempre estoy agradecido con todos”, señaló.

Sobre el premio económico que recibió luego de ganar el concurso junto a Rosángela Espinoza, explicó que él pensaba que el dinero iba a ser dividido; sin embargo, la producción le dijo que el dinero solo era solo para él.

“Realmente yo pensé que era para los dos, le pregunté a la producción y me dijeron que solo era para los tiktoker porque para los ‘guerreros’ era su chamba. Ese era el trabajo de producción, él tenía que decirle a ella que el premio no era para ella”, manifestó.

