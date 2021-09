Aníbal Torres: “Vladimir Cerrón, no te metas en el Gobierno, métete en los asuntos del partido”

“No te metas Vladimir en el Gobierno", dijo Aníbal Torres al presidente de Perú Libre.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró dañina la posible influencia del presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en las competencias del Gobierno y en la imagen del presidente Pedro Castillo. Además, le recomendó a Cerrón que solo se entrometa en los ámbitos de su partido.

“El señor Cerrón es el secretario general del partido (Perú Libre) y es su único ámbito de actuación. Él no puede invadir la competencia del Gobierno y del presidente. Si no quieren que se aclare definitivamente eso, entonces no están por la gobernabilidad, sino están afectándola”, sostuvo Aníbal Torres en Radio Exitosa.

“Pedro Castillo y él es el que tiene que ejercer el poder por mandato de la Constitución y de la Ley. (...) Si no quieren aclarar eso, están atacando la democracia. (...) De buena fe yo le digo a los de Perú Libre y el Ejecutivo que las competencias deben ser muy claras y no puede haber interferencia”, añadió.

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia le hizo este pedido al presidente del partido Perú Libre: “No te metas Vladimir en el Gobierno, métete en los asuntos del partido. Allí sí es su ámbito de actuación”.

Respuesta de Perú Libre

En respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia, la bancada de Perú Libre, a través de un comunicado, rechazó las expresiones de Aníbal Torres y aseguraron que las relaciones entre el partido y el gobierno están debidamente establecidas:

“La Bancada de Perú Libre rechaza contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal torres, como la expresada el día de hoy en un medio de comunicación donde afirmó que ‘Vladimir Cerrón era una influencia dañina para Pedro Castillo’”, señalaron.

Además, indicaron que, como partido, Perú Libre no ha cuestionado su labor como ministro, y que “se le ha brindado la oportunidad” para que se desempeñe en la cartera de Justicia por lo que exigen “respeto a todo nivel”.

“Las relaciones entre el partido, el gobierno y el pueblo están debidamente establecidas desde el inicio de la campaña, así como sus interlocutores facultados para pronunciarse o tomar decisión alguna”, sostuvieron.

Cabe señalar que hace unos días, la Procuraduría Anticorrupción de Junín presentó una denuncia penal contra Vladimir Cerrón, por presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad peculado y colusión.

La denuncia penal también incluye al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela, y al suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Zárate, por la presunta comisión de los mismos delitos.

La denuncia se basa en la escolta brindada por la Policía a Cerrón por orden de Zárate Villalobos pese a no ejercer ningún cargo público que lo justifique.

A su vez, Vladimir Cerrón consideró, en su cuenta de Twitter, que Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre y le exigió “resultados de su gestión”.

Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El Partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al Presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestion. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 13, 2021

Aníbal Torres sobre los restos de Abimael Guzmán

Por otro lado, el ministro de Justicia también se refirió al destino del cadáver de líder terrorista Abimael Guzmán. Aníbal torres indicó que el interés del país debe prevalecer en la decisión que tome el Ministerio Público sobre el cuerpo del cabecilla de Sendero Luminoso.

Precisó que el destino de los restos de Guzmán lo decide el Ministerio Público, conforme a la Ley General de Salud, que establece que debe ser entregado a un familiar, sin embargo, consideró que debe analizarse bien el caso por tratarse de un cabecilla terrorista y “un genocida”.

“Hemos pedido al Ministerio Público que analice bien el caso, no solo de acuerdo al texto literal de la Ley sino que considere otros aspectos como el interés general, el interés común, el orden público, porque aquí está de un lado el interés de sus seguidores y del otro está el interés del país entero el cual debe prevalecer”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: