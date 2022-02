Mirtha Vásquez pidió al presidente Pedro Castillo que reconsidere a su entorno más cercano

Mirtha Vásquez da positivo para COVID-19 | Foto: Agencia Andina

Una nueva crisis fue desenlazada por el presidente Pedro Castillo renovando su Gabinete Ministerial. La salida de la ahora expremier Mirtha Vásquez fue una sorpresa para todos, quien el pasado lunes presentó su carta de renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde precisó que uno de los principales motivos de su decisión fue el inadecuado equipo de asesores que rodea al mandatario.

“ Quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene que hacen que él cometa este tipo de errores ”, dijo en una entrevista con RPP Noticias.

“El presidente tiene un equipo de asesores, yo hoy se lo dije abiertamente, que él debiera reconsiderar el tema de quién es el entorno más cercano, porque ustedes han visto que varias veces se cometen muchos errores en el Gobierno, y siento que esa es una responsabilidad de quien a él lo asesora, quien está en contacto directo”, indicó.

Además, comentó que esas personas “han provocado estos días una crisis innecesaria de gobernabilidad , están acusándose unos a otros, están sacándose denuncias”.

Al ser consultada si podía identificar a dichas personas, Vásquez Chuquilín dijo que uno de los que rodean al presidente es Carlos Jaico “solo es el secretario general”, pero que “hay asesores directos del presidente, son varios, y yo particularmente siento que ahí hay un problema, y es el entorno el que debería cambiar”.

MIRTHA VÁSQUEZ SOBRE CASA DE BREÑA

Con relación a las visitas del presidente a la casa ubicada en el pasaje Sarratea en Breña, Vásquez señaló que Eduardo Pachas, abogado de Castillo, Pedro Castillo y un grupo de asesores presidenciales consideraron que el jefe de Estado no debía presentar la lista de personas con las que se reunión en dicho domicilio . Cabe recordar que tanto Castillo como la ministra Vásquez se habían comprometido a hacer pública esa lista de nombres de quienes acudieron al lugar.

“El presidente podría haber hecho lo que yo decía: ‘un ejercicio de memoria a ver quién me visitó y decir transparentemente, salir y publicitarlo’; a mí me parecía que sí, pero la estrategia de su abogado, de la gente que lo rodea le decía que: ‘no es conveniente que saque una lista, si ya está judicializado mejor preséntela en las autoridades’ ”, expresó Vásquez a RPP. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía en este momento. Según Vásquez, el abogado del presidente se reunió con ella y le señaló que irían brindando los nombres, pero cuando esto sea solicitado por las autoridades a cargo del caso.

La renunciante ministra señaló que conversó sobre el tema con Pedro Castillo, pero finalmente tuvo que acogerse a la estrategia legal que habían planeado el mandatario junto con sus asesores. Posteriormente, en conversación con CNN en español, Castillo señalaría que nunca sostuvo reuniones en Breña y que, a pesar de la visita de empresarios a dicho lugar, solo les extendía el saludo para no ser descortés con ellos.

NO SABÍA SOBRE LA ENTREVISTA CON CNN

La expremier reveló que no tenía conocimiento de que el mandatario iba a otorgar entrevistas a medios de comunicación y menos de la que ofreció a la cadena internacional CNN en español.

Vásquez señaló además que fueron los asesores del presidente quienes planificaron las entrevistas del mandatario y que no lo comunicaron con la PCM, la cual pudo haber brindado información a Castillo para estar mejor preparado a la hora de responder al periodista Fernando del Rincón.

“Yo no me había enterado. ¿Cómo es posible que se planifique desde sus asesores, porque ellos planificaron las tres entrevistas seguidas, y yo no lo supe hasta el mismo día en que se dieron esas entrevistas? Yo estaba muy sorprendida, porque creo que sí se hubiese podido trabajar mejor esas entrevistas”, comentó el lunes por la noche en declaraciones a RPP.

Reveló que aquel día el presidente Castillo fue a verla a su despacho y ella le dijo que recién se enteraba que ese día tendría una entrevista y que incluso le preparó un dossier con datos del gobierno para el encuentro con el periodista. Sin embargo, el mandatario le comentó que esa cita ya se había producido.

“Yo me vi muy sorprendida cuando me enteré que, no solamente esa entrevista (con CNN) se iba a dar ese día, sino que esta ya se había producido”, indicó.





