Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco elogian a Gisela Valcárcel y critican a Magaly Medina: “No valoró nuestra amistad”

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco decidieron romper su silencio para aclarar de una vez por todas por qué están distanciados de Magaly Medina, a quien eligieron meses atrás como la madrina de su hijo. Pero no solo eso, pues también agradecieron a Gisela Valcárcel en medio de su disputa con la periodista.

A través de un comunicado, la pareja admitió que sí ignoraron los mensajes que les envió la ‘Urraca’ en el mes de noviembre. Sin embargo, lo hicieron porque sabían que Magaly visitaría al menor con el único fin de grabar este encuentro y luego difundirlo en su programa de espectáculos.

Como es bien sabido, Deyvis y Cassandra han evitado exponer el rostro de su bebé en sus redes. Esta decisión ha sido respetada por la misma Jessica Newton, quien es abuela del menor. Sin embargo, y según la propia pareja, Magaly Medina habría hecho caso omiso a la petición de respetar su privacidad con tal de obtener una primicia.

“El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó ”, se lee en su comunicado.

“ Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating ”, añadieron.

Tal y como señalaron Deyvis y Cassandra, Magaly Medina grabó y difundió la conversación íntima que tuvo con el cantante de cumbia el 17 de noviembre de 2021, el día que nació su hijo Milán. “Qué pena que no podamos entrar a verlos (...) Me avisas cuando van a la casa y de repente lo puedo ver. ¿Y no quieres entrar un ratito (al programa)?”, se le escucha decir a la periodista en aquel entonces.

AGRADECEN A GISELA VALCÁRCEL POR RESPETAR SU PRIVACIDAD

Líneas más abajo de su comunicado, Deyvis y Cassandara explicaron que no solo les molestó que Magaly Medina haya grabado y difundido la videollamada, sino también que no tomara en cuenta que el cumbiambero podría tener problemas con GV Producciones por aparecer en otro canal.

Como se recuerda, Deyvis estuvo como jurado en El Artista del Año durante una corta temporada y ya tenía una entrevista pactada con América Hoy la mañana siguiente del nacimiento de su bebé. Sin embargo, todos los detalles los contó primero Magaly Medina en su espacio televisivo.

“ Nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia ”, expresaron.

Debido a esta “traición”, la hija de Jessica Newton contó que lloró de impotencia porque sentía que “la confianza se había roto”. “ No podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad ”, se lee en el documento.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE JESSICA NEWTON EN MEDIO DE ESTA PELEA?

Jessica Newton y Magaly Medina son amigas íntimas desde hace varios años. Sin embargo, todo parece indicar que su relación de amistad se ha deteriorado debido a las duras críticas que hizo la ‘Urraca’ contra Deyvis Orosco por haberle pedido matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de la exreina de belleza, por segunda vez.

En medio de esta polémica, la organizadora del Miss Perú ha preferido guardarse sus comentarios y dejar que su hija se defienda por sí sola. No obstante, no ha perdido la oportunidad para mandarle un par de indirectas a Magaly Medina a través de sus redes sociales.

“El silencio muchas veces es la mejor respuesta”, publicó Newton junto a un video suyo bailando y sonriendo. Horas más tarde le dedicó la canción “No te creas más importante” mientras que mostraba una captura de pantalla de los comentarios de los cibernautas, quienes le preguntaban si buscaría otra madrina para su nieto.

Cabe resaltar que Magaly Medina ha señalado que no está peleada con Jessica Newton y que no le molestan las indirectas que le pueda mandar. “Ha salido a defender a su yerno porque es su familia, es el padre de su nieto. Está en todo su derecho y no tengo por qué reprocharlo”, dijo.

