Perú

Jefferson Farfán lanza mensaje sarcástico a Magaly Medina en su podcast: “A la mujer que es un ser de luz”

En una nueva edición de ‘Enfocados’, el exfutbolista mencionó otra vez a Magaly y le dedicó frases sarcásticas tras el enfrentamiento público por el proceso judicial que ambos mantienen

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Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina y le envió un saludo con tono irónico: “A la mujer más correcta… un ser de luz”. El cruce se da después de que el exfutbolista recordara el pago de la reparación civil y las jornadas de servicio comunitario fijadas en la sentencia ratificada en agosto de 2025. YouTube: Enfocados.

Jefferson Farfán volvió a poner en agenda su enfrentamiento público con Magaly Medina. En una reciente edición de su podcast 'Enfocados’, el exfutbolista dedicó un mensaje a la conductora con evidente tono sarcástico, al llamarla “la mujer más correcta” y “un ser de luz”, en medio de la disputa que ambos arrastran por un proceso judicial.

El comentario llega después de que Farfán recordara en el mismo espacio que Medina aún le debía pagos vinculados a la reparación civil y que también debía cumplir las jornadas de servicio comunitario establecidas por la sentencia.

El saludo de Farfán a Magaly Medina

Durante el programa digital, Farfán anunció que enviaría “un saludo cortito” y mencionó directamente a la conductora. Estas fueron sus frases, tal como se escucharon en el podcast:

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“Un saludo muy especial a la mujer más correcta del Perú, para la señora Magaly Jesús”. Luego insistió en el mismo registro irónico: “Magaly Jesús, para la mujer que es un ser de luz, hermano”.

Farfán continuó y remarcó que respondería “con respeto”, mientras reforzaba el sarcasmo:

“Una mujer muy correcta. Un fuerte abrazo desde acá, un fuerte, un fuerte aplauso para ella. Vamos a responderle con respeto. Con lo que ella se merece. Es una dama, como tiene que ser”.

El segmento se viralizó rápidamente en redes, donde usuarios replicaron el clip como un nuevo capítulo de una polémica que se mantiene activa desde hace meses.

Jefferson Farfán vuelve a mencionar a Magaly Medina en su podcast y le manda saludo sarcástico. YouTube: Enfocados.
Jefferson Farfán vuelve a mencionar a Magaly Medina en su podcast y le manda saludo sarcástico. YouTube: Enfocados.

El antecedente: “Me tiene que pagar” y el comentario sobre “barrer las calles”

La tensión entre ambos se reavivó luego de que Farfán hablara previamente de la sentencia que ganó contra Medina y mencionara el tema económico. En esa línea, dijo:

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“Hablando de money, me tiene que pagar. No me paga hasta ahorita, está que me paga por partes. Echa, echa, no te voy a regalar nada. También tienes que ir a barrer las calles, no te olvides”.

Ese comentario detonó la respuesta pública de la conductora, quien rechazó el tono del exfutbolista y defendió su derecho a opinar sobre figuras públicas, incluso si hay un conflicto legal de fondo.

El deportista celebró en su pódcast la resolución a su favor y criticó públicamente a la presentadora, quien deberá cumplir además jornadas de servicio comunitario. YouTube / Pódcast 'Enfocados'

La respuesta de Magaly Medina: “Me parece un ser despreciable”

Magaly Medina reaccionó con dureza. En una entrevista, se refirió al proceso judicial y afirmó que aún esperaba una resolución sobre una apelación presentada por su defensa.

“Ese es bien antiguo… yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa, entonces hemos presentado una queja, estoy en espera de la resolución… han cambiado varios jueces y aún no tengo una respuesta”, manifestó.

Sobre los comentarios de Farfán, añadió que no iba a cambiar su postura: “Que se burle lo que quiera, que se burle lo que le da la gana, yo seguiré criticándolo cuántas veces me parezca, porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión”.

Y lanzó la frase más fuerte contra el exfutbolista: “Yo no quiero hablar de Farfán de verdad, me parece un ser despreciable… esa es mi opinión de él como ser humano”.

Pantalla dividida con Magaly Medina a la izquierda, vestida de blanco y cabello rojizo, y Jefferson Farfán a la derecha, con gorra, lentes y camiseta negra
En una emisión televisiva, Magaly Medina y Jefferson Farfán son mostrados en una pantalla dividida, discutiendo el sustento del cobro de S/350.000 en el juicio.

El proceso judicial y lo que estableció la sentencia ratificada en 2025

El conflicto se originó por la difusión de imágenes del interior de un inmueble vinculado a Farfán, en reportajes emitidos en 2019. En agosto de 2025, la Corte Suprema ratificó la condena contra Magaly Medina.

La sentencia estableció dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, convertidos en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de S/300 mil como reparación civil a favor del exfutbolista.

Desde entonces, ambos han intercambiado declaraciones públicas que alternan entre el reclamo directo, la ironía y los cuestionamientos personales.

El nuevo saludo de Farfán reactivó la polémica porque funciona como respuesta indirecta a los comentarios de Medina y, al mismo tiempo, como un contenido diseñado para circular en clips. En el ecosistema de podcasts y redes, este tipo de fragmentos suele amplificarse por el tono, la frase corta y el choque frontal.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.

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