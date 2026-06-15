Pedro García alucinó con el nivel de Jairo Vélez en la selección peruana: “Es el hallazgo más importante en el último tiempo”

El periodista deportivo habló del volante de Alianza Lima y su relevancia en la 'bicolor'. (Video: Doble Punta)

La selección peruana atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción del técnico Mano Menezes, buscando nuevas alternativas y consolidar una base de cara a las próximas competencias internacionales. En este contexto, uno de los nombres que ha emergido con fuerza propia es el de Jairo Vélez, mediocampista nacido en Ecuador y recientemente nacionalizado, quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones del equipo.

El impacto del jugador de Alianza Lima ha sido inmediato: en sus primeros cuatro partidos amistosos con la ‘bicolor’, suma cuatro goles, una cifra que resalta por la escasez de jugadores peruanos con semejante promedio en la era reciente. Su más reciente anotación llegó frente a España, de reconocido nivel internacional, en un encuentro disputado en México y que terminó con derrota para los sudamericanos.

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A pesar del resultado adverso, la actuación de Vélez volvió a captar. Justamente, el periodista deportivo, Pedro García, fue contundente al analizar el presente del mediocampista. “Bájenle dos cambios porque tranquilamente podríamos estar hablando de un 5-0 inapelable. Menos mal que existe Jairo Vélez, que convierte en gol una pelota muy buena que le meten en profundidad, controla con una pierna y tiene la calidad de rematar arriba con la otra”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Doble Punta.

Para el comunicador, el rendimiento del ‘Corviche’ trasciende los números y lo ubica por encima de otros jugadores que llegaron con expectativas similares. “Jairo Vélez es el hallazgo más importante de Perú en el último tiempo con diferencia. No me hables de Gruber, Sonne, es Jairo Vélez. Como calidad de jugador, le saca cuerpos de ventaja a los dos. ¿Cuatro partidos y cuatro goles? Su promedio es excelente”, afirmó.

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El volante de la selección peruana suma su cuarto tanto en cuatro partidos de la era Mano Menezes - Crédito: Movistar Deportes.

Pedro García sobre el mérito de Mano Menezes con Jairo Vélez

Más allá de las cualidades individuales del jugador, Pedro García también puso énfasis en la gestión de Mano Menezes respecto al caso Jairo Vélez. “Yo sí creo que cualquiera pone a Vélez, pero lo que no creo es que cualquiera lo mantenga. Vélez ha jugado todos los minutos de todos los partidos. Convocarlo es obvio, ponerlo es fácil, el tema es sostenerlo y no sacarlo. De la mitad para arriba, salieron todos menos Vélez, ese es un mérito de Menezes”, analizó.

Esta confianza y respaldo del cuerpo técnico brasileño parece haber encontrado respuesta en la cancha, donde el futbolista se muestra cada vez más adaptado y decisivo, aportando goles y generando juego. El proceso de integración del volante, nacido fuera del país, ha sido uno de los puntos altos de la actual etapa de la selección peruana, que busca dejar atrás viejos esquemas para apostar por una propuesta renovada.

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Jairo Vélez es una de las gratas apariciones de la selección peruana a sus 31 años. - créditos: FPF

Declaraciones de Jairo Vélez tras amistosos con Perú

Tras el amistoso ante España en México, Jairo Vélez compartió sus sensaciones respecto a su presente con la selección peruana y el futuro inmediato. “¿Le viene bien la selección peruana? La verdad que sí. Queríamos otro resultado, pero sabemos la magnitud de este partido. Hay que seguir trabajando, continuar con el proceso. Estoy contento también en lo personal, pero toca seguir mejorando. Obviamente el grupo está por encima de todo, pero nos estamos preparando para lo que es una Eliminatoria y toca seguir trabajando”, precisó para Fútbol en América.

Sobre el desafío que representó enfrentar a un equipo como la ‘furia roja’, el exjugador de César Vallejo fue claro: “Todos sabemos la calidad de juego que tiene España. Este partido nos ayuda muchísimo a nosotros, así que a seguir adelante”. La autocrítica y la valoración del proceso grupal reflejan el compromiso de Vélez con el objetivo de consolidarse no solo como pieza clave, sino también como parte de un proyecto que apunta a largo plazo.

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