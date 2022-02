Magaly Medina responde si está peleada con Jessica Newton: “Soy una amiga bastante fría”

Magaly Medina aclaró cuál es su relación actual con Jessica Newton. (Foto: Composición)

¿Siguen siendo amigas? Magaly Medina salió al frente para aclarar si está realmente peleada con Jessica Newton luego de haber criticado a Deyvis Orosco, pareja de Cassandra Sánchez de Lamadrid, por haberle pedido la mano por segunda vez durante un concierto en Huancayo.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este jueves 16 de febrero, la ‘Urraca’ se tomó unos minutos para hacer una aclaración sobre su relación de amistad con la ex Miss Perú. Recordemos que Newton le dedicó horas antes la canción “No te creas tan importante”, la misma con la que ella inició su programa.

Es así que Medina empezó explicando por qué decidió criticar a Deyvis y a Cassandra, considerando que ella será madrina de su primer hijo juntos. Según la periodista de espectáculos, ser amiga de ellos no significa que dejará de criticarlos en caso algo no le parezca que está bien, y por eso no deberían sentirse ofendidos porque es parte de su trabajo.

“Ellos han tomado mi comentario como una crítica terrible porque algunas personas se creen intocables, consideran que no pueden decirle una opinión cuando se tratan de personajes públicos. Creo que he estado callada por mucho tiempo y porque soy bastante considerada”, señaló Medina.

¿ESTÁ PELEADA CON JESSICA NEWTON?

Una vez aclaró por qué decidió arremeter contra Deyvis Orosco, Magaly Medina dejó en claro que no tiene ningún tipo de enfrentamiento con Jessica Newton y que hasta el día de hoy siguen siendo amigas.

“ No estoy peleada con Jessica Newton, lo aclaré hace bastante tiempo. Yo, por lo general, salgo por temporada con algunos amigos y después tenemos otros intereses, cada uno comienza a bifurcar sus caminos y al rato nos encontramos. Tengo amigos que viven fuera y los quiero muchísimo”, comenzó explicando la conductora de TV.

“Pero a veces me olvido… ni siquiera me acuerdo de decirle ‘hola, cómo estás’. Los que me conocen de cerca saben que soy una amiga muy fría, que no soy muy cariñosa, ni dada a las llamadas, ni a lo meloso. Soy una amiga bastante fría con mis afectos ”, agregó.

Aclaró también que ella no es una amiga que busca beneficiarse de alguien más, como es el caso de otros. “Yo no tuve padrinos (...) Fueron más afortunados que yo, la gente le dio la mano y les hizo entrar a la tele de manera fácil como por un caño. A mí no me llegó así de fácil. Yo no utilizo a la gente para llegar a donde he estado”, sentenció. ¿Será una indirecta?

NO LE MOLESTA LAS INDIRECTAS DE JESSICA NEWTON

Luego de haber dicho que la pedida de mano de Deyvis Orosco tiene como fin promocionar sus conciertos, Jessica Newton subió un par de historias a su Instagram que estarían dirigidas a Magaly Medina. Sin embargo, la conductora no se ha sentido atacada.

“Ha salido a defender a su yerno porque es su familia, es el padre de su nieto. Está en todo su derecho y no tengo por qué reprocharlo. Yo cuando hago un comentario, al día siguiente me olvido. Hay gente que se ofende con eso, por eso es malo ser amigo mío”, indicó.

Magaly Medina aclara si está peleada con Jessica Newton luego de haber criticado a Deyvis Orosco, padre de su nieta. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿Pero cuáles fueron las indirectas de la organizadora del Miss Perú? Pues bien, Jessica publicó un video donde se la ve con una sonrisa de oreja a oreja con el siguiente mensaje: “El silencio muchas veces es la mejor respuesta”. En el post etiquetó a su hija Cassandra y su yerno Deyvis Orosco, adjuntando los hashtag disfruten, sonrían y sean felices.

Esta publicación también logró la reacción de su hija Tamara, quien señaló que su madre desde muy pequeña le enseñó que “el silencio es una virtud”. A lo que Jessica respondió: “Todos deberíamos pensar siempre antes de hablar. Las palabras son peligrosas”

Jessica Newton responde a Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Pero no solo eso, horas más tarde le dedicó la canción “No te creas más importante” mientras que mostraba una captura de pantalla de los comentarios de los cibernautas, quienes le preguntaban si buscaría otra madrina para su nieto.

SEGUIR LEYENDO: