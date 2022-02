Deyvis Orozco pidió la mano de Cassandra Sánchez durante concierto

Este lunes, en un romántico Día de San Valentín, el cantante de cumbia Deyvis Orozco tuvo un gesto de amor con la madre de su hijo Cassandra Sánchez al pedirle la mano en pleno show en vivo.

Y es que, según imágenes de Instarándula, el cantante Deyvis Orozco se arrodilló en pleno escenario y le hizo la pregunta de rigor a la madre de su hijo llamado Milan, generando su sorpresa y emoción. Como era de esperar, la enamorada hija de Jéssica Newton le dijo que sí.

Cassandra aceptó pedida de mano y se casará con Deyvis Orozco

A través de sus redes sociales, Cassandra Sánchez La Madrid compartió el momento y dio sus sensaciones al respecto. “Si estoy soñando por favor no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo”, indicó en Instagram.

“Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo. Te digo que SI SI SI, un MILLÓN DE VECES SI quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Te amo”, agregó emocionada junto al video que publicó en sus redes sociales.

Pero ahí no quedó todo, puesto que, Cassandra Sánchez siguió expresándose con palabras de amor hacia Deyvis Orozco. “Pasaran millones de años, millones de vidas y en cada una de ellas te elegiría a ti. Te amo, Deyvis Orozco, la cara me duele de tanto sonreír”, escribió en su publicación

Deyvis Orozco le pidió la mano a su novia Cassandra Sánchez De La Madrid

Deyvis Orozco y la historia de amor con Cassandra Sánchez de la Madrid

Ambos se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula local y tras decidir dar un paso adelante en la relación. ¿pero cómo se conocieron? Cassandra despejó esa duda en una entrevista.

“Nadie sabe cuándo nos conocimos ni su mamá ni la mía. Nos guardamos eso para nosotros. Ninguno de los dos estaba buscando (pareja) y desde ese momento simplemente nos convertimos en muy buenos amigos. Eso evolucionó en lo que ahora es: una muy linda relación”, manifestó la joven durante una entrevista con Magaly Medina.

Y es que, recordemos el 10 de diciembre del 2018, Cassandra Sánchez sorprendió a todos al anunciar su relación con Deyvis Orosco con una romántica publicación.

El momento más importante de la relación entre Cassandra Sánchez y Deyvis Orozco, fue el 7 de setiembre de este 2021, cuando anunciaron que serían padres. El 17 de noviembre de ese mismo año, nació Milán, su primogénito.

