Indulto por infección al oído: José Balcázar evaluaría cesar al ministro de Justicia por oponerse a liberación de Pedro Castillo

José María Balcázar considera remover al ministro de Justicia, Luis Jiménez, por no apoyar el indulto solicitado por Pedro Castillo, según fuentes oficiales citadas por Cuarto Poder

El presidente interino, José María Balcázar, analizaría la posibilidad de destituir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, debido a su negativa a apoyar el indulto al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), según fuentes oficiales citadas este domingo por Cuarto Poder.

De acuerdo con estas fuentes, Balcázar también busca información sobre el perfil del próximo integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, el organismo encargado de analizar y recomendar la concesión de beneficios presidenciales al jefe de Estado.

El programa informó que Castillo ha solicitado el indulto en ocho ocasiones desde su ingreso en prisión en diciembre de 2022, tras intentar un golpe de Estado. Tres de estas solicitudes ocurrieron durante el gobierno de su exaliada política Dina Boluarte, una bajo la gestión de José Jerí y las cuatro restantes durante el mandato de Balcázar.

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El último pedido se realizó el 16 de abril, cuando el abogado Raúl Choquenaira visitó el penal de Barbadillo, se reunió con el exmandatario y recibió los documentos firmados para fundamentar la solicitud de indulto humanitario. Ese mismo día, la petición fue enviada al despacho presidencial y al de Jiménez, siempre según el dominical.

Balcázar investiga el perfil del próximo miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano responsable de analizar y recomendar beneficios presidenciales

Castillo, condenado el jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración para rebelión, alegó problemas de salud como una infección en el oído, lumbalgia crónica, hipoacusia bilateral y ansiedad. Sin embargo, el informe médico presentado carece de firma, nombre del médico y fecha de elaboración.

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Especialistas consultados por el programa explicaron que las enfermedades señaladas no cumplen con los requisitos para considerar un indulto humanitario, ya que no corresponden a cuadros terminales ni graves, y pueden tratarse con atención médica regular en el penal.

Mientras Balcázar se muestra abierto a promover la medida, Jiménez ha afirmado que no firmará ningún documento que contravenga la ley, la cual exige la existencia de una enfermedad grave o terminal para conceder un indulto humanitario, condición que no se acreditaría en el caso de Castillo.

Pedro Castillo ha solicitado el indulto en ocho ocasiones desde diciembre de 2022, la última vez el 16 de abril, argumentando problemas de salud, aunque el informe médico carece de validez formal.

La solicitud de abril último fue finalmente rechazada la semana pasada, aunque la defensa de Castillo todavía puede apelar y el expediente debería reprogramarse para un nuevo análisis.

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Días atrás, Balcázar tomó juramento al abogado Berthin Gómez como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de José Reyes, quien dejó el cargo por diferencias con el Parlamento sobre un tratado comercial con Brasil, mientras circulaban versiones sobre la posible destitución del titular de Justicia.

El exjefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, afirmó en X que la eventual salida de este último funcionario “facilitaría el indulto a Castillo” y advirtió que, en ese escenario, “solo queda la inmediata censura de Balcázar”.