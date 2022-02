Mateo Garrido Lecca y coconductores son acusados de burlarse de personas con discapacidad

Carlos Palma, Mateo Garrido Lecca y Daniel San Román conducen el programa. | Imagen. No Vale Picarse

El humor basado en personas con discapacidad continúa. Esta vez, quienes están en el ojo de la tormenta son los conductores del programa “No vale picarse” que se transmite en YouTube y Spotify y es conducido por Mateo Garrido Lecca, Carlos Palma y Daniel San Román.

En parte de uno de sus programas, Mateo Garrido Lecca reconoció que “no tenía nada tan creativo” por lo que le propuso a Carlos Palma que actúe como el primo “mongo” del jugador de la selección Christian Cueva.

“Si tú le metes mongo, ya funciona la chamba”, le dijo Mateo Garrido Lecca a Carlos Palma riéndose por sus gestos con los que pretendía ‘imitar’ a una persona con trastornos genéticos.

La situación continuó pese a que, entre risas, los propios conductores reconocieron que estaban haciendo algo incorrecto. “No me hagas hacer estas cosas”, dijo Carlos. “Te salió muy bien”, respondió Mateo que además le propuso que la imitación de la persona con discapacidad se vuelva un personaje.

“Me van a cancelar. Tengo la carrera limpia, no, huev...”, decía Carlos Palma, pero volvió a repetir los mismos gestos provocando la risa de los otros dos conductores, quienes al final dijeron esperar no ser cancelado.

Cabe indicar que en la descripción del programa señala que “tres comediantes reúnen sus diferencias para hablar de absolutamente todo y posiblemente joderse bastante pero siempre conscientes de que... No Vale Picarse. Algún chiste te va a ofender”.

INDIGNACIÓN EN TWITTER

En Twitter, condenaron el tipo de “humor” basado en personas con trastornos genéticos. Además, advirtieron que el programa, que era público, había sido ocultado tras las críticas en esa red social.

Otro recordaron el episodio reciente protagonizado por los ‘humoristas’ Ricardo Mendoza Castillo y Norka Gaspar Ríos, quienes, en un video del programa Complétala, realizan indignantes burlas acerca de la agresión sexual que sufrió una menor de edad cuando se encontraba en un bus.

Además, recordaron que Mateo Garrido Lecca hizo esta defensa al ‘humor’ del show ‘Hablando huevadas’ liderado por Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA

Por otro lado, este jueves se conoció que el Ministerio Público abrió investigación contra Ricardo Mendoza Castillo y Norka Gaspar Ríos por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La investigación la desarrolla la Décima Fiscalía Provincial de Familia, a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo.

“La apertura de esta investigación se dispuso tras conocerse que estas personas, quienes conducen un programa transmitido a través de la plataforma YouTube, habrían realizado mofas y comentarios obscenos para referirse a un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”, informó el Ministerio Público.

