Carné de vacunación: cómo consultarlo y por qué puede ser necesario

El Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que las vacunas son gratuitas, seguras y salvan vidas. Mantener el esquema de vacunación completo protege a niñas, niños y adultos frente a enfermedades prevenibles y, además, evita retrasos en dosis pendientes. Para facilitar esta verificación, el Minsa habilitó el Carnet Digital de Vacunación, disponible en línea.
A través de la plataforma oficial del Minsa, cualquier persona puede consultar su historial de vacunas, descargar su certificado y contar con un respaldo digital en caso de pérdida del carné físico. El acceso se realiza con el número de documento de identidad y una validación de seguridad, lo que permite revisar registros de vacunación general y de COVID-19 según corresponda.
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Por qué el carné de vacunación puede ser necesario
El carné de vacunación funciona como un registro oficial del estado de inmunización. Tenerlo actualizado ayuda a identificar dosis faltantes y a planificar la vacunación oportuna, que el Minsa define como una de las defensas más efectivas contra enfermedades prevenibles.
Además, el certificado de vacunación con código QR sirve como constancia verificable en trámites o situaciones en las que se solicite acreditar vacunas aplicadas. El formato digital reduce el riesgo de extravío del documento físico y permite llevar el registro disponible desde un celular o una computadora, sin depender de un cuaderno o cartilla en papel.
Qué información aparece en el Carnet Digital de Vacunación
Según el Minsa, el Carnet Digital de Vacunación permite consultar registros de menores y adultos a nivel nacional, con el siguiente alcance:
- Menores de cinco años: registro de vacunas del Esquema Regular recibidas desde el año 2019 en adelante.
- Mayores de cinco años y adultos: historial de dosis recibidas a partir del año 2022 en adelante.
- Vacunas COVID-19: historial completo de todas las dosis recibidas y opción para descargar el certificado oficial.
La plataforma también permite a madres, padres y tutores legales registrar a menores de edad y revisar vacunas pendientes, con el objetivo de llevar un seguimiento más ordenado y evitar retrasos en la protección.
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Cómo consultar el carné paso a paso
Para acceder, el Minsa pone a disposición su plataforma digital, que permite ver el carné de vacunación con el número de documento y una contraseña personal. El usuario debe elegir qué tipo de registro necesita mostrar: Carnet de Vacunación COVID-19 o Carnet de Vacunación General.
El certificado puede descargarse en formato PDF o como imagen, e incluye un código QR para la verificación de su validez. La recomendación es revisar con calma los datos de identidad y el tipo de carné seleccionado antes de descargar el archivo, especialmente si se usará para un trámite.
El acceso al Carnet Digital de Vacunación está disponible en el enlace oficial: https://minsadigital.minsa.gob.pe/login#/auth
Requisitos para ingresar y validar tu identidad
El Minsa señala que se puede ingresar con DNI, carné de extranjería o pasaporte. Para completar la validación, es necesario tener a la mano:
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- Documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte).
- Fecha de emisión del DNI del adulto, requerida para la validación de identidad.
- Si la consulta es para un menor: identificarse como progenitor o tutor legal y contar con el documento de identidad del menor con el que se registró su vacunación.
Qué hacer si faltan dosis: dónde completar el esquema
El Minsa recuerda que verificar el carné es solo el primer paso. Si el registro muestra vacunas pendientes, la recomendación es acudir al establecimiento de salud más cercano para completar las dosis correspondientes.
Revisar y mantener actualizado el carné en línea es una acción directa: permite confirmar el historial, descargar un certificado oficial y tomar decisiones a tiempo para proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y adultos en todo el país.
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