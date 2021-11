Deyvis Orosco es el nuevo jurado de El Artista del Año: “Es un honor trabajar con Gisela Valcárcel”

Deyvis Orosco es el nuevo jurado de El Artista del Año. (Foto: América TV)

Este sábado 13 de noviembre, Gisela Valcárcel presentó la primera gala de El Artista del Año y tuvo como novedad el anunció de Deyvis Orosco como miembro del jurado junto a Adolfo Aguilar, Tilsa Lozano y Morella Petrozzi.

Cada sábado, el cantante se encargará de calificar a los concursantes del nuevo formato de Gisela Valcárcel. Con gran emoción, el artista entró al escenario y agradeció la oportunidad.

“Increíble experiencia la que me toca vivir. Yo ya había estado como jurado en otro reality, pero es un honor trabajar con Gisela Valcarcel, quien no solo tiene una gran trayectoria sino que su programa lidera todos los sábados en sintonía. Como bien saben, casi después de dos años estoy regresando a los medios de comunicación. El equipo de producción me contacto, me dijeron que para ellos era importante esta última temporada del año, pues lograron reunir importantes artistas, así que querían contar conmigo”, precisó el líder de Néctar a la prensa.

Con 15 años de carrera musical, Deyvis Orosco se ha comprometido a compartir toda su experiencia sobre el escenario y detrás del mismo como productor, para que cada artista sobre la pista, pueda seguir brillando para el público televidente.

El jurado de El Artista del Año. (Foto: América TV)

“Yo soy una persona de perfil bajo pero me ha tocado producir en otros países como en Colombia y Ecuador para Romeo Santos, Carlos Vives, Marc Anthony, y así varias experiencias. Han sido pocas personas las que sabían esto, porque siempre me ha gustado que mi trabajo hable por mí. Pero en el circuito de la música, sí se sabe, incluso Gisela Valcárcel lo sabe”, comentó el cumbiambero, quien consideró que El Artista del Año, es una vitrina para que el artista peruano, incluso consagrado, se luzca en un lindo escenario.

UN JURADO EXIGENTE

Asimismo, precisó que el ganador del Artista del Año, será el que menos se equivoque en sus presentaciones y tenga una buena estrategia.

“No solo basta que canten o bailen bien, o que tengan buen performance, sino una buena estrategia. No hay que olvidar que están entre profesionales, un error mínimo es el que hará la diferencia del uno del otro. Entonces, ellos tiene que demostrar quién es el artista del año”, finalizó