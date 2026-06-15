Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación y puntajes tras la Semana 1

La selección de Brasil lidera la VNL Masculina 2026 tras un gran arranque en la Semana 1. Crédito: FIVB

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) completó su primera semana de competencia tras intensas jornadas disputadas entre el 10 y el 14 de junio en Ottawa (Canadá), Brasilia (Brasil) y Linyi (China). Con 18 selecciones en acción, el torneo ya empieza a perfilar a sus principales protagonistas y a marcar las primeras tendencias en la tabla general de posiciones.

Luego de cuatro encuentros disputados por cada selección,, la clasificación comienza a tomar forma, aunque aún sin diferencias definitivas. Sin embargo, dos equipos lograron destacarse por encima del resto y se consolidan como las únicas selecciones invictas en esta primera etapa del torneo, mientras que un grupo perseguidor se mantiene al acecho en la parte alta de la tabla.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Las selecciones de Brasil y Japón encabezan la tabla de posiciones tras una semana inaugural perfecta en la VNL, luego de ganar sus cuatro partidos y alcanzar 11 puntos cada uno. A continuación, se detalla la clasificación completa con las 18 selecciones participantes:

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Crédito: Tribuna del Vóley

Brasil y Japón, los únicos invictos tras la Semana 1

Brasil y Japón se consolidan como las dos únicas selecciones que han ganado sus cuatro partidos en la primera semana de la VNL Masculina 2026, firmando un inicio perfecto en el torneo y repitiendo la misma tendencia que en la rama femenina, donde ambos países también comenzaron con paso ideal tras haber mostrado consistencia, solidez en el juego colectivo y una notable capacidad para resolver partidos cerrados en momentos clave.

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En el caso del conjunto sudamericano, logró imponerse a Irán, Bélgica, Serbia y Argentina, mostrando regularidad y jerarquía individual en los momentos decisivos, lo que le permitió sostener su invicto en cada presentación. Por su parte, el equipo asiático venció a Ucrania, Polonia, China y Eslovenia, resultados que le permitieron igualar la línea del sexteto brasileño y alcanzar el mismo puntaje.

Con estos resultados, ambas selecciones no solo lideran la clasificación tras la Semana 1, sino que también se posicionan como serias candidatas a pelear por el título de la VNL 2026, siempre dentro de una competencia que aún tiene mucho por definirse.

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Estados Unidos, Italia y Serbia pisan los talones

Muy cerca de los líderes aparecen Estados Unidos, Italia y Serbia, que lograron sumar tres victorias en sus cuatro partidos disputados durante esta primera etapa del torneo.

Estas tres selecciones han mostrado un rendimiento competitivo y consistente, aunque con algunas irregularidades que les impidieron mantenerse invictas. Aun así, su ubicación en la parte alta de la tabla los mantiene plenamente en la pelea por los primeros puestos.

Más allá de los equipos líderes, la tabla de posiciones refleja un inicio bastante parejo, con varias selecciones separadas por márgenes mínimos de puntos. Esto mantiene abierta la lucha por la clasificación a las Finales de la VNL 2026, donde solo los ocho mejores equipos del ranking avanzarán a la siguiente etapa.

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Lo que viene en la VNL 2026

El torneo continuará con dos semanas más de fase preliminar, en las que las selecciones buscarán consolidar su posición en la tabla o recuperarse tras un arranque irregular. Con el nivel mostrado en esta primera etapa, la VNL 2026 promete mantener la paridad y la emoción hasta el cierre de la fase clasificatoria.

Al término de la fase preliminar, los ocho mejores equipos avanzarán a las Finales del torneo, donde se definirá al nuevo campeón de la Liga de Naciones de Vóley Masculino. Esta instancia decisiva se disputará del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo.