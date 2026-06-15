Magaly Medina a Karla Tarazona tras revisar el celular de Christian Domínguez en vivo: “¿Acaso te va a decir que tiene otro?"

Magaly Medina aseguró que su equipo de investigación estará más atento luego de las declaraciones de Kurt Villavicencio y criticó que Karla Tarazona intente demostrar confianza en Christian Domínguez revisando únicamente el teléfono que él le muestra. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a colocar en el centro de la conversación a Karla Tarazona y Christian Domínguez, luego de que Magaly Medina comentara una escena que se produjo días atrás en el programa Arriba mi gente. Lo que parecía una demostración pública de confianza entre la pareja terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de análisis para la conductora de espectáculos, quien no dudó en expresar su escepticismo y lanzar una serie de observaciones sobre las formas en que algunas personas podrían ocultar posibles infidelidades.

Todo comenzó cuando Medina abordó un tema relacionado con los mecanismos que ciertas personas utilizarían para mantener encuentros discretos sin dejar demasiados rastros. Durante su programa, la periodista explicó que recientemente había recibido información sobre una modalidad que, según le comentaron, se emplearía en algunos hoteles para realizar reservas sin despertar sospechas.

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Magaly cuestiona defensa de Karla Tarazona a Christian Domínguez y habla de nuevos métodos de engaño. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora aclaró que no se refería a ningún caso específico ni mencionó nombres propios, pero sí aprovechó la ocasión para comentar lo que le había contado un empresario vinculado al rubro hotelero. Según explicó, algunas personas utilizarían identidades distintas al momento de hacer una reserva telefónica, aunque posteriormente la habitación termina siendo utilizada por quien realmente la solicitó.

“A mí me han contado que algunas personas, cuando reservan con discreción una habitación en un hotel, llaman con otro nombre, pero a la hora que piden el nombre de la reserva, lo hacen para la persona que tiene que ir porque tiene que presentar su DNI”, señaló Magaly Medina durante la emisión de su espacio televisivo.

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Las declaraciones de la conductora despertaron inmediatamente la atención de los televidentes, especialmente porque el tema surgió en medio de una conversación relacionada con la confianza dentro de las relaciones sentimentales y las distintas formas en que algunas personas intentan evitar ser descubiertas.

Magaly cuestiona defensa de Karla Tarazona a Christian Domínguez y habla de nuevos métodos de engaño. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela supuesto nuevo método para mantener encuentros en secreto

Para Medina, las formas de ocultar determinadas conductas han ido cambiando con el tiempo. Por ello, indicó que actualmente existen mecanismos más sofisticados que los tradicionales y que incluso involucran la colaboración de terceros.

La periodista sostuvo que las recientes declaraciones de Kurt Villavicencio, conocido popularmente como “Metiche”, llamaron especialmente su atención porque apuntarían a una modalidad diferente a las que se conocían hasta ahora.

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Según explicó, ya no se trataría únicamente de utilizar nombres distintos para efectuar reservas o realizar coordinaciones discretas, sino también de evitar que las comunicaciones comprometedoras queden registradas en los teléfonos personales.

Magaly cuestiona defensa de Karla Tarazona a Christian Domínguez y habla de nuevos métodos de engaño. Captura: Magaly TV La Firme.

Fue entonces cuando lanzó una advertencia sobre el trabajo de su equipo periodístico, asegurando que permanecerán atentos ante cualquier información que pueda surgir sobre este tipo de comportamientos.

“Con lo dicho por Kurt, nuestras antenitas se han vuelto a activar”, remarcó la conductora, dejando entrever que su equipo de investigación continuará siguiendo de cerca cualquier indicio relacionado con estas prácticas.

La frase generó diversas reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron que Medina insinuaba que los métodos para ocultar infidelidades se habrían vuelto más complejos y difíciles de detectar que en años anteriores.

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Magaly cuestiona defensa de Karla Tarazona a Christian Domínguez y habla de nuevos métodos de engaño. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona revisó el celular de Christian Domínguez en televisión

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la emisión llegó cuando la conductora abordó la escena protagonizada por Karla Tarazona y Christian Domínguez en el programa Arriba mi gente.

Durante dicha transmisión, las cámaras captaron a Tarazona revisando el teléfono celular del cantante frente a los televidentes. La escena fue interpretada por algunos como una demostración de transparencia dentro de la relación y por otros como una evidencia de que aún existen dudas tras los antecedentes sentimentales del líder de la Gran Orquesta Internacional.

Para Magaly Medina, el gesto de Karla no probaba absolutamente nada. Por el contrario, consideró que la conductora habría malinterpretado las declaraciones que previamente realizó Kurt Villavicencio sobre el uso de teléfonos de terceros.

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Desde su perspectiva, revisar el celular que una persona entrega voluntariamente no garantiza que no existan otras formas de comunicación fuera de ese dispositivo.

Magaly cuestiona defensa de Karla Tarazona a Christian Domínguez y habla de nuevos métodos de engaño. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la confianza que Karla deposita en Christian Domínguez

Fiel a su estilo directo, Medina lanzó una dura crítica contra Tarazona y aseguró que la presentadora estaría intentando proyectar una imagen de empoderamiento mientras defiende públicamente a su pareja.

“¿Acaso te va a decir que tiene otro celular y que lo tiene su amigo?. No pues Karla. Ella, con tal de defenderlo, se hace la empoderada", manifestó la periodista durante su programa.

La conductora insistió en que el problema radica en que Karla habría interpretado erróneamente lo expresado por Villavicencio. Según explicó, el comentarista nunca afirmó que Christian Domínguez posea dos teléfonos celulares, sino que habló de una modalidad diferente que involucraría dispositivos de otras personas.

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Por ello, Medina consideró que la escena protagonizada por la pareja no respondía realmente a lo que se había planteado en el debate inicial. “Ya te hemos avisado todos. Yo creo que esto es la respuesta de lo que Kurt Villavicencio dijo acá, pero Karla entendió mal, porque ella le pregunta (a Christian Domínguez) si tiene otro celular. Kurt no dijo que él tiene dos celulares”, finalizó.

Magaly cuestiona defensa de Karla Tarazona a Christian Domínguez y habla de nuevos métodos de engaño. Captura: Magaly TV La Firme.