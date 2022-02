Deyvis Orosco anuncia que se casará este año: ¿Su boda se transmitirá por televisión?

Deyvis Orosco inicia rumores de que su boda podría ser televisada. Foto: Instagram

Deyvis Orosco anunció la tarde de este 16 de febrero que se casaría este 2022 con Cassandra Sánchez de Lamadrid. El cantante estuvo enlazado con el programa En boca de todos para dar más detalles de la pedida de mano que le hizo a la madre de su hijo el pasado 14 de febrero en un concierto en vivo.

Durante su conversación con los conductores, fue Ricardo Rondón quien no perdió la oportunidad para preguntarle al cumbiambero cuándo sería la celebración de su matrimonio. El cantante no dudó en responder y sorprendió a todos en el set con su anuncio.

“Hoy tengo que compartirles a ustedes que esa pedida no fue por algo que no sea especial, sino porque este año nos vamos a casar ”, dijo el artista ocasionando la alegría de los demás.

Asimismo, se animó a compartir una pequeña reflexión al contar que la vida le ha enseñado a no aplazar nada y, por eso, junto a su pareja han tomado la decisión de casarse lo más pronto posible.

Por otro lado, le consultaron si la hija de Jessica Newton ya se había adaptado a la vida pública de él. Recordemos que Cassandra no es una figura pública, pese a que su madre es conocida a nivel nacional.

“Ella no es una persona pública pero tiene claro que yo me he convertido en lo que soy gracias a la gente”, señaló el cantante, mientras que aclaraba también que la segunda propuesta de matrimonio fue un detalle suyo.

¿SU BODA SE TRANSMITIRÁ POR TV?

Ricardo Rondón le consultó a Deyvis Orosco si aceptaría hacer una boda con una gran fiesta. En ese momento, el cantante contó que lo habrían llamado desde las oficinas de Pachacamac, dejando entrever que América Televisión se ha contactado con él.

“Les quería comentar que justo ahora que venía, me llamaron para las oficinas de Pachacamac porque algo quieren así que no sé que podrá haber”, indicó el músico en medio de risas.

Finalmente, no quiso dar detalles de cuando se llevaría a cabo la ceremonia y solo agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y el apoyo que le brindan día a día. Además, aseguró que muy pronto revelará una noticia que lo tiene muy contento.

Ante ellos los conductores trataron de sacarle más información, incluso, le preguntaron si se trataría de la llegada de un segundo hijo. El cumbiambero no reveló más.

Deyvis Orosco anuncia que se casará este año: ¿Su boda se transmitirá por televisión?

¿CÓMO FUE LA SEGUNDA PEDIDA DE MANO?

Deyvis Orosco decidió pedirle matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid, madre de su único hijo, por segunda vez. Esto sucedió durante uno de sus conciertos de cumbia en Huancayo y delante de los cientos de asistentes que se conmovieron con la escena.

“Mi amor, nos comprometimos de una manera diferente y quería que esto sea distinto. Ahora te lo pido en mi mundo, con toda mi gente. ¿Estarías dispuesta a compartir el resto de tu vida conmigo?”, se le escucha a Deyvis Orosco decir antes de arrodillarse con anillo en mano. Como era de esperarse, Cassandra respondió “sí” con una gran sonrisa en el rostro.

Cabe resaltar que la hija de Jessica Newton anunció su relación con Deyvis Orosco el 10 de diciembre de 2018. Actualmente, la pareja tiene 3 años juntos y fruto de este amor nació su hijo Milán.

Deyvis Orozco pidió la mano de Cassandra Sánchez de Lamadrid durante concierto. (VIDEO: Instagram)

