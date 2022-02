Cassandra Sánchez de Lamadrid enseña el anillo que le dio Deyvis Orosco y así reacciona Jessica Newton

Cassandra Sánchez de Lamadrid se comprometió con Deyvis Orosco. (Foto: Instagram)

¡Suenan las campanas! Por el Día de los Enamorados, Deyvis Orosco le pidió matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid, madre de su único hijo, durante un concierto de cumbia en vivo. La hija de Jessica Newton mostró su anillo de compromiso horas después.

A través de sus redes sociales, la ex Miss Perú compartió el precioso momento que el cantante se arrodilló para pedirle matrimonio a su hija, quien se quedó más que sorprendida al recibir tremenda sorpresa delante de miles de personas.

“Mi amor, nos comprometimos de una manera diferente y quería que esto sea distinto. Ahora te lo pido en mi mundo, con toda mi gente. ¿Estarías dispuesta a compartir el resto de tu vida conmigo?”, se le escucha a Deyvis Orosco decir antes de arrodillarse con anillo en mano. Como era de esperarse, Cassandra respondió “sí” con una gran sonrisa en el rostro.

Deyvis Orozco pidió la mano de Cassandra Sánchez de Lamadrid durante concierto. (VIDEO: Instagram)

Una vez Jessica Newton subió el lindo momento a su plataforma, no dudó en felicitar al cumbiambero por tan bello gesto con su hija en el Día de San Valentín. “ Deyvis es súper romántico. Bendiciones a mi pareja favorita ”, escribió la exreina de belleza en sus historias de Instagram.

“Qué maravilloso es el amor. Qué Dios los bendiga y les permita compartir juntos el resto de sus vidas con el mismo amor, respeto y unión que comparten hoy. Feliz San Valentín @casemaze @deyvisorosco. ¡Qué lindos!”, publicó luego Newton junto al video de la propuesta.

Jessica Newton se muestra feliz por el compromiso de su hija con Deyvis Orosco. (Foto: Instagram)

CASSANDRA MUESTRA SU ANILLO DE COMPROMISO

Apenas le dijo que “sí” a Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid le contó las buenas noticias a sus padres, Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid, a través de una videollamada. Las imágenes fueron compartidas luego por la organizadora del Miss Perú.

Como se puede apreciar, la exreina de belleza se mostró muy emocionada por el compromiso de su hija, al igual que su esposo. Al parecer, ninguno de los dos esperaba esa sorpresa, ya que ambos se encontraban descansando en sus camas.

“ ¡Qué bello! No hay alegría más grande que ver felices a nuestros hijos ”, fue el mensaje de Jessica Newton al ver la alegría de Cassandra con su anillo de compromiso.

Cassandra Sánchez de Lamadrid enseñó su anillo de compromiso. (Foto: Instagram)

CASSANDRA MÁS ENAMORADA QUE NUNCA

La hija de Jessica Newton no deja de compartir la gran felicidad, ya que pronto se convertirá en la esposa de Deyvis Orosco, padre del hijo que dio a luz el 17 de noviembre de 2021. Cassandra Sánchez de Lamadrid le dedicó románticas publicaciones a su prometido.

“Si estoy soñando por favor no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo. Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo. Te digo que SI SI SI, un MILLÓN DE VECES SI quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Te amo”, fue uno de sus post que enterneció a los internautas.

“Pasaran millones de años , millones de vidas y en cada una de ellas te elegiría a ti. Te amo @deyvisorosco, la cara me duele de tanto sonreír”, publicó en otro momento.

Deyvis Orozco le pidió la mano a su novia Cassandra Sánchez De La Madrid

