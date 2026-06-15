“Él no es un gran líder”: Isaac Humala cuestiona a Roberto Sánchez, culpa a Pedro Francke y resalta peso de Antauro en la campaña electoral

En una entrevista exclusiva, Isaac Humala, padre de Antauro y excandidato al senado, expone las profundas divisiones dentro de Juntos por el Perú, criticando duramente al candidato Roberto Sánchez y revelando las razones detrás de la posible derrota del partido. Panorama

La relación entre Roberto Sánchez y los Humalas atraviesa uno de sus momentos más tensos tras los resultados electorales. Declaraciones difundidas por el programa Panorama muestran cuestionamientos públicos desde el entorno de Antauro Humala hacia la conducción política de la campaña presidencial de Juntos por el Perú (JPP), así como diferencias sobre las decisiones adoptadas durante el proceso electoral.

Las declaraciones cobran relevancia porque provienen de Isaac Humala, padre de Antauro Humala y excandidato al Senado por Juntos por el Perú. Durante una entrevista emitida por el dominical, Isaac Humala atribuyó la derrota electoral a decisiones tomadas dentro de la campaña y sostuvo que el etnocacerista mantiene una posición crítica respecto a algunos de los actores que participaron en la alianza política.

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Isaac Humala responsabiliza a Pedro Francke por la derrota electoral

Isaac Humala responsabiliza a Pedro Francke por la derrota electoral de Roberto Sánchez y considera que su presencia afectó la relación con Antauro Humala. Composición: Infobae

Uno de los principales cuestionamientos formulados por Isaac Humala estuvo dirigido al economista Pedro Francke, quien participó en el entorno técnico de la candidatura de Roberto Sánchez. Según afirmó, la incorporación de Francke constituyó un error estratégico que terminó afectando la relación entre el candidato presidencial y el sector representado por Antauro Humala.

“Si lo pierde, el error es haber invitado a Pedro Francke”, señaló Isaac Humala durante la entrevista. Además, añadió que “si hay que echarle la culpa a alguien, la responsabilidad de que por dos, tres votos haya perdido, es responsabilidad exclusiva por la torpeza de este invitado”.

De acuerdo con su versión, el conflicto se originó cuando Francke expresó reparos sobre la presencia de Antauro Humala dentro del espacio político. Isaac Humala sostuvo que esa situación provocó un alejamiento entre sectores del electorado que respaldaban al etnocacerismo.

Cuestionamientos a la figura política de Roberto Sánchez

Sánchez ha intentado desvincularse de Humala tras pasar a la segunda vuelta. Foto: composición Infobae

Las críticas no se limitaron al equipo técnico. Isaac Humala también cuestionó directamente el liderazgo de Roberto Sánchez. Según indicó, el candidato presidencial habría capitalizado circunstancias políticas favorables y el respaldo del movimiento encabezado por su hijo.

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“Él no es un gran líder, entonces tiene que aprovechar”, manifestó. Asimismo, consideró que buena parte del respaldo electoral obtenido por Sánchez estuvo vinculado a la influencia política de Antauro Humala.

Consultado sobre si el candidato llegó a posicionarse gracias al apoyo del etnocacerista, respondió: “Natural, pues. Más votos ha puesto Antauro, porque Antauro maneja masas”.

Otro de los puntos de discrepancia expuestos por Isaac Humala estuvo relacionado con la propuesta de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, una de las posiciones defendidas por Roberto Sánchez durante la campaña.

Al ser consultado sobre esa posibilidad, respondió de forma categórica: “No merece”. Posteriormente reiteró su postura al señalar que Castillo promovió la disolución del Congreso y que esa decisión terminó fracasando.

La posición expresada por Isaac Humala contrasta con uno de los planteamientos más visibles de Sánchez durante el proceso electoral y evidencia nuevas diferencias dentro del espacio político que compartieron durante la campaña.

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Antauro Humala marca distancia de los aliados de segunda vuelta

Las declaraciones de Antauro Humala fueron muy mal recibidas en Chile. Foto: ATV

En un segundo informe difundido por Panorama, Antauro Humala también formuló cuestionamientos a los actores políticos que respaldaron a Roberto Sánchez durante la segunda vuelta electoral.

El líder etnocacerista sostuvo que algunos dirigentes y figuras públicas se acercaron a la candidatura únicamente por conveniencia política. “Para mí son de Pitufos, es un club de Pitufos que han ido por la foto, pero para mí son intrascendentes”, afirmó al referirse a varios de los apoyos que recibió Sánchez en la etapa final de la campaña.

Asimismo, rechazó la idea de moderar el discurso nacionalista para ampliar alianzas. “Yo sostengo que no era necesario volverse rosadito, ¿no? O anaranjadito”, declaró durante la entrevista.

Según el informe televisivo, Antauro Humala también dejó claro que no participará de manera activa en eventuales movilizaciones vinculadas a las impugnaciones y reclamos electorales impulsados por Roberto Sánchez.

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Consultado sobre una posible convocatoria masiva de protesta, el dirigente señaló que primero corresponde esperar los resultados oficiales. “Que se dé el último voto. Vamos a esperar el pronunciamiento oficial, ya el resultado oficial de JP”, expresó.

Por su parte, Isaac Humala indicó que su hijo atraviesa una etapa distinta tras los años que pasó en prisión. “Bueno, la movilización no la manejaría él”, afirmó, antes de señalar que lo encontró más tranquilo durante una reciente reunión familiar.