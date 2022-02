Rímac: familiares de joven universitaria hallada sin vida en un hostal piden esclarecer el caso

Familiares de la joven universitaria encontrada muerta en un hostal del Rímac, piden esclarecer el caso. Captura de imagen: América Noticias.

Sospechoso crimen en el distrito del Rímac, en donde una joven universitaria de 28 años fue encontrada sin vida dentro de un hostal situado en la calle Monitor Huáscar. Los familiares piden que se aclare el tema para encontrar pronto a los responsables del fallecimiento de la mujer. El noticiero América Noticias señaló que el cuerpo de la mujer, identificada como María de los Ángeles Baldeón Aliaga, fue encontrado en una habitación del cuarto piso del hospedaje “Las Victorias Suite”.

Cabe resaltar que la pareja de la joven — identificado como Ricardo Dueñas Donayre, con el que mantenía una relación desde hace dos años— señaló que la víctima falleció debido a un ataque de una enfermedad en el sistema nervioso. Él acompañó a su pareja hasta el hostal y quien llamó a los familiares sobre el deceso. Sin embargo, los familiares aseguran que nunca presentó síntomas de enfermedad relacionadas a epilepsia o nervios y por eso rechazan dicha hipótesis.

La familia fue notificada que María tuvo convulsiones antes de su fallecimiento. Esperan la necropsia para determinar el caso. La Policía señaló que la pareja de la fallecida se comunicó con la administración del hostal cuando se produjo la emergencia y está colaborando con el caso, que está a cargo de la Depincri del Rímac.

“Espero que con la necropsia se llegue a un buen resultado. Solamente pido a Dios que todo esto sea rápido. El fiscal nos recomendó hacer [la autopsia] para aclarar el caso. Ella no tenía una enfermedad de prexistencia, yo he vivido muchos años con ella nunca la he visto convulsionar, tampoco alergias y me sorprende todo esto al punto que hasta ahora no lo puedo asimilar ”, declaró Sixto Aliaga, tío de la víctima, a América Noticias.

Por otro lado, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acudió a la dependencia policial y al domicilio de la familia. El medio peruano América Noticias buscó contactar a los familiares de la pareja de María, pero prefirieron no declarar y esperan los resultados oficiales de la autopsia.

Familiares de la mujer encontrada muerta en hostal de Rímac piden esclarecer el caso. Ministerio Público ya solicitó la autopsia. Video: América Noticias.

LAS VERSIONES DEL DÍA DEL FALLECIMIENTO

Según la madre de la víctima, la pareja de su hija fue quien la llamó para contarle del fallecimiento de María de los Ángeles Baldeón. Él señaló que la joven sufrió un ataque de epilepsia por lo que cayó de la cama, y se dio un golpe fuerte en la cabeza.

La madre comentó que en los últimos días vio a su hija triste y presenciaba inestabilidad con su pareja ya que culminaba para luego retomar la relación.

Los familiares de Baldeón Aliaga no creen esta versión pues afirmaron que la mujer no sufría de ataques de epilepsia. “Lo que yo quiero es que se aclare. Qué es lo que pasó con mi hija. Mi hija no sufría de epilepsia, ni del corazón [...] Respondo el celular y digo a mi hija ¿dónde estás? Entonces, él me responde y me dice: ‘No soy ella. Soy Ricardo, su amigo. Su hija ha convulsionado’”, señaló la madre de María de los Ángeles.

Una mujer fue encontrada muerta dentro de un hostal en el distrito. Ministerio Público ya solicitó la autopsia para esclarecer cuáles fueron las causales de la muerte.

