Laura Bozzo enfrenta a Eliane Karp tras pedido de clemencia para Alejandro Toledo: “Mi madre murió de depresión por tu culpa”

Laura Bozzo estalla contra Eliane Karp y la culpa por la muerte de su madre.

La conductora Laura Bozzo reapareció públicamente para responder al pedido de clemencia realizado por Eliane Karp en favor de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, quien cumple condena en el penal de Barbadillo. El mensaje de Bozzo, difundido a través de sus redes sociales, estuvo marcado por la indignación y el recuerdo de episodios familiares que, según denunció, estuvieron directamente vinculados a la persecución política y judicial que vivió durante el gobierno de Perú Posible.

Tras la solicitud de compasión de Karp —quien argumentó motivos de salud para pedir que se reconsiderara la situación judicial de su esposo—, la conductora peruana rechazó enérgicamente cualquier apelación a la misericordia y recordó los años en los que fue blanco de investigaciones impulsadas por el entorno presidencial.

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“Acabo de ver el video de Eliane Karp pidiendo piedad, clemencia, que no haya venganza (en contra de Alejandro Toledo). ¡¿Tú?! La que tienes en tu haber muertos, tanta maldad, ¿te atreves a pedir que no haya venganza? Lo que hiciste conmigo no tiene nombre”, declaró Bozzo, visiblemente afectada.

Eliane Karp pidió clemencia para Alejandro Toledo.

Recuerdos de una persecución que marcó a su familia

En su descargo, Laura Bozzo relató los hechos que, asegura, definieron el conflicto con la exprimera dama. Sostuvo que fue perseguida judicialmente luego de criticar a Toledo y exponer información privada durante la campaña electoral del año 2000. “Decías que yo le inventé a tu ‘Cholo sagrado’ una hija. Hiciste que me metan adentro. Inventaron varias historias contra la gente que, según tú, te hicieron daño ¿y tienes la cara de pedir piedad?”, enfatizó en su mensaje.

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La conductora insistió en que nunca recibió el mismo trato que hoy reclama la exprimera dama para su esposo. “Tú no tienes idea de lo que a mí me hiciste, no tienes idea de todo lo que yo viví (...) ¿Qué piedad tuviste tú conmigo? ¿Qué piedad? ¡Dime!”, cuestionó Bozzo en referencia a los años en que enfrentó procesos judiciales y restricciones laborales bajo la administración de Perú Posible.

La muerte de su madre

Entre lágrimas, Laura Bozzo confesó que las consecuencias de ese período fueron devastadoras para su entorno más cercano. La presentadora responsabilizó a Eliane Karp por la depresión que, según su testimonio, llevó a la muerte a su madre y dejó profundas marcas en sus hijas. “Mi madre murió de una depresión por tu culpa, mis hijas quedaron marcadas, la menor casi se me muere ¿y tú vienes a pedir piedad ni venganza?”, dijo Bozzo, quien remarcó que las secuelas de aquellos años siguen presentes en su vida familiar.

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Alejandro Toledo y Eliane Karp llevan una relación de más de 45 años y afrontan procesos en conjunto. | Andina

La abogada también señaló que la influencia de Karp trascendió el ámbito judicial y afectó su situación migratoria. De acuerdo con su versión, habría sido vetada de ingresar a Estados Unidos, lo que la mantuvo alejada de sus nietos y de parte de su familia. “Con tu poder de influencias, hiciste que nunca más me dejaran entrar a Estados Unidos, sin poder ver a mis nietos, mi casa, sin poder ver nada”, concluyó.

La conductora, conocida como la “abogada de los pobres”, no dudó en calificar a Karp como “la reina de las venganzas” y reiteró que nunca recibió el beneficio de la duda ni consideración cuando atravesó sus propios procesos judiciales. En su mensaje, Bozzo expresó: “Tú, la reina de las venganzas, la persona más vengativa que he conocido en mi vida”.

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A sus 74 años, Laura Bozzo continúa defendiendo su versión sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de Perú Posible y rechaza cualquier intento de reescribir la historia a través de apelaciones humanitarias. La conductora finalizó su mensaje con una crítica directa a Eliane Karp: “¿Por qué no vienes a Perú? ¿Por qué no te intercambias con tu ‘Cholo sagrado’?”

Laura Bozzo se enfrenta a esposa de Alejandro Toledo. (Instagram)

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