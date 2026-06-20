Perú

Laura Bozzo enfrenta a Eliane Karp tras pedido de clemencia para Alejandro Toledo: “Mi madre murió de depresión por tu culpa”

La presentadora refutó entre lágrimas el pedido de compasión de la esposa del exmandatario y revivió episodios que, según afirmó, marcaron el destino de su entorno más cercano

Guardar
Google icon
Laura Bozzo estalla contra Eliane Karp y la culpa por la muerte de su madre.
Laura Bozzo estalla contra Eliane Karp y la culpa por la muerte de su madre.

La conductora Laura Bozzo reapareció públicamente para responder al pedido de clemencia realizado por Eliane Karp en favor de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, quien cumple condena en el penal de Barbadillo. El mensaje de Bozzo, difundido a través de sus redes sociales, estuvo marcado por la indignación y el recuerdo de episodios familiares que, según denunció, estuvieron directamente vinculados a la persecución política y judicial que vivió durante el gobierno de Perú Posible.

Tras la solicitud de compasión de Karp —quien argumentó motivos de salud para pedir que se reconsiderara la situación judicial de su esposo—, la conductora peruana rechazó enérgicamente cualquier apelación a la misericordia y recordó los años en los que fue blanco de investigaciones impulsadas por el entorno presidencial.

PUBLICIDAD

“Acabo de ver el video de Eliane Karp pidiendo piedad, clemencia, que no haya venganza (en contra de Alejandro Toledo). ¡¿Tú?! La que tienes en tu haber muertos, tanta maldad, ¿te atreves a pedir que no haya venganza? Lo que hiciste conmigo no tiene nombre”, declaró Bozzo, visiblemente afectada.

Eliane Karp pidió clemencia para Alejandro Toledo.
Eliane Karp pidió clemencia para Alejandro Toledo.

Recuerdos de una persecución que marcó a su familia

En su descargo, Laura Bozzo relató los hechos que, asegura, definieron el conflicto con la exprimera dama. Sostuvo que fue perseguida judicialmente luego de criticar a Toledo y exponer información privada durante la campaña electoral del año 2000. “Decías que yo le inventé a tu ‘Cholo sagrado’ una hija. Hiciste que me metan adentro. Inventaron varias historias contra la gente que, según tú, te hicieron daño ¿y tienes la cara de pedir piedad?”, enfatizó en su mensaje.

PUBLICIDAD

La conductora insistió en que nunca recibió el mismo trato que hoy reclama la exprimera dama para su esposo. “Tú no tienes idea de lo que a mí me hiciste, no tienes idea de todo lo que yo viví (...) ¿Qué piedad tuviste tú conmigo? ¿Qué piedad? ¡Dime!”, cuestionó Bozzo en referencia a los años en que enfrentó procesos judiciales y restricciones laborales bajo la administración de Perú Posible.

La muerte de su madre

Entre lágrimas, Laura Bozzo confesó que las consecuencias de ese período fueron devastadoras para su entorno más cercano. La presentadora responsabilizó a Eliane Karp por la depresión que, según su testimonio, llevó a la muerte a su madre y dejó profundas marcas en sus hijas. “Mi madre murió de una depresión por tu culpa, mis hijas quedaron marcadas, la menor casi se me muere ¿y tú vienes a pedir piedad ni venganza?”, dijo Bozzo, quien remarcó que las secuelas de aquellos años siguen presentes en su vida familiar.

Alejandro Toledo - Eliane Karp
Alejandro Toledo y Eliane Karp llevan una relación de más de 45 años y afrontan procesos en conjunto. | Andina

La abogada también señaló que la influencia de Karp trascendió el ámbito judicial y afectó su situación migratoria. De acuerdo con su versión, habría sido vetada de ingresar a Estados Unidos, lo que la mantuvo alejada de sus nietos y de parte de su familia. “Con tu poder de influencias, hiciste que nunca más me dejaran entrar a Estados Unidos, sin poder ver a mis nietos, mi casa, sin poder ver nada”, concluyó.

La conductora, conocida como la “abogada de los pobres”, no dudó en calificar a Karp como “la reina de las venganzas” y reiteró que nunca recibió el beneficio de la duda ni consideración cuando atravesó sus propios procesos judiciales. En su mensaje, Bozzo expresó: “Tú, la reina de las venganzas, la persona más vengativa que he conocido en mi vida”.

A sus 74 años, Laura Bozzo continúa defendiendo su versión sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de Perú Posible y rechaza cualquier intento de reescribir la historia a través de apelaciones humanitarias. La conductora finalizó su mensaje con una crítica directa a Eliane Karp: “¿Por qué no vienes a Perú? ¿Por qué no te intercambias con tu ‘Cholo sagrado’?”

Laura Bozzo – Vladimiro Montesinos – Alejandro Toledo – Perú entretenimiento – 22 junio
Laura Bozzo se enfrenta a esposa de Alejandro Toledo. (Instagram)

<br>

Temas Relacionados

Laura BozzoEliane KarpAlejandro Toledoperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Este sábado 20 de junio, Alianza Lima visitará a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. Conoce cómo se desarrolla la jornada

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2

Alianza Lima disputará su segundo partido ante Carlos A. Mannucci este sábado 20 de junio. Conoce la ubicación de tu club favorito

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2

Kluiverth Aguilar dejó Lommel SK a través de una rescisión de contrato debido a una dura lesión que demanda una larga rehabilitación

El peruano se hizo añicos el tendón de Aquiles durante su última etapa con la institución de Limburgo. Sin espacio en el plantel y con el tratamiento aún en curso, decidió hacerse a un lado a través de una salida anticipada

Kluiverth Aguilar dejó Lommel SK a través de una rescisión de contrato debido a una dura lesión que demanda una larga rehabilitación

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

El conductor contó en su pódcast que tuvo un altercado con un taxista y que su esposa terminó agredida cuando el conductor escupió y el salivazo le cayó en el pelo

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

El líder de Juntos por el Perú hizo el anuncio durante un ‘balconazo’ tras la marcha del viernes y prometió nuevas jornadas de protesta. Durante su discurso minimizó el voto de los peruanos en el exterior

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

José Domingo Pérez seguirá en política si gana Keiko Fujimori: “Vamos a tener que hacerlo los que queremos democracia”

Rafael López Aliaga no descarta asumir como alcalde: “Luis Rubio me dijo que puede los 4 años, pero ya es voluntad de él”

Roberto Burneo responde a Rafael López Aliaga: Su renuncia a ser senador es competencia del Congreso, no del JNE

Estos son los candidatos que buscarán la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

Magaly Medina difunde audios de ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, con confesiones de amor a otra mujer: “Entiende que yo te amo”

Rodrigo González revela el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Hijo de Mario Liberti revela el sacrifició que hicieron el conductor y su esposa cuando migraron a EEUU: “Mi padre era chofer y mi madre limpiaba casas”

DEPORTES

Kluiverth Aguilar dejó Lommel SK a través de una rescisión de contrato debido a una dura lesión que demanda una larga rehabilitación

Kluiverth Aguilar dejó Lommel SK a través de una rescisión de contrato debido a una dura lesión que demanda una larga rehabilitación

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026