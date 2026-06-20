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Gino Vegas confirma que se exigirán contratos profesionales en Liga Peruana de Vóley tras caso Aixa Vigil: “Si no se cumple, se aplicará el reglamento”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley informó que se reunirá con los clubes para dialogar sobre la implementación de esta medida

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El presidente de la FPV manifestó que se optará por esta medida luego del caso Aixa Vigil. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

La Liga Peruana de Vóley experimenta un crecimiento sostenido y, con ello, una mayor visibilidad. El reciente fichaje de Aixa Vigil por Universitario de Deportes generó un fuerte impacto, ya que la jugadora tenía un año de afiliación con San Martín.

Hasta antes de este caso, se asumía que todas las jugadoras peruanas mantenían dos años de afiliación al ser contratadas por un club. No obstante, no se había considerado la existencia de contratos firmados por ambas partes, en los que se definía la duración del vínculo.

Ese fue el caso de Aixa Vigil, quien tenía un contrato de solo un año con San Martín, lo que le permitió quedar en libertad al finalizar la temporada 2025/2026. Tras la intervención de la Federación Peruana de Vóley, recibió su carta pase y firmó con Universitario para la próxima campaña.

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Para evitar situaciones similares, la Federación ha decidido implementar una nueva medida. Según explicó el presidente Gino Vegas, ahora se exigirá a los clubes la firma de un contrato profesional con las voleibolistas, en el que se establezca el tiempo de duración del vínculo.

“Sí. Vamos a ver si se cumple o no, pero se aplicará el reglamento. El reglamento no está obsoleto solo por el caso de Aixa Vigil. Ya existía un trabajo iniciado en la gestión anterior para modificar y actualizar el reglamento”, señaló Vegas en el programa Bloqueo y Punto.

El presidente detalló que esta tarea será responsabilidad de una comisión designada. “Tiene el encargo de presentar un proyecto en sesenta días. Probablemente pedirán una ampliación a noventa días para presentarlo al directorio, discutirlo y hacer las consultas legales necesarias, porque no se trata de incorporar algo al reglamento por decisión propia, sino de que tenga sustento jurídico”.

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Gino Vegas confirma que se exigirán contratos profesionales en Liga Peruana de Vóley tras caso Aixa Vigil.
Gino Vegas confirma que se exigirán contratos profesionales en Liga Peruana de Vóley tras caso Aixa Vigil.

Se reunirá con los clubes

Vegas adelantó que la medida podría aplicarse desde la próxima temporada y, por ese motivo, se reunirá con los clubes para informarlo. “La semana que viene, o a más tardar la siguiente, tendré una reunión con todos los equipos de la liga. Ya tenemos el 80 % de las bases establecidas y, en general, se mantendrá el mismo formato que la última edición. Ahí se harán una serie de planteamientos”.

Sobre el encuentro, Vegas anticipó posibles resistencias. “Creo que muchos clubes se negarán a entregar los contratos. Personalmente, considero que no debería existir esa negativa, pero es una tendencia que se observa, aunque no en todos los casos”.

Frente a este escenario, propuso una salida. “Una alternativa que estamos considerando es que, si no entregan los contratos, se comprometan a firmarlos. En caso de discrepancia o litigio entre el deportista y el club, o entre el cuerpo técnico y el club, y si solicitan la intervención de la federación, deberán exhibir esos documentos”.

Gino Vegas reveló el inicio y explicó el formato del Sudamericano de clubes de vóley 2026.
Gino Vegas es el presidente de la Federación Peruana de Vóley desde 2020.

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