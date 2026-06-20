Carlos Zambrano saluda la llegada de Christian Cueva a Sport Boys: “Es un gran jugador que nos puede aportar mucho”

Carlos Zambrano compartió vestuario de selección nacional con Christian Cueva por muchos años. - Crédito: AFP

Sport Boys se dispone a ser un equipo a seguir en el Torneo Clausura 2026. Incluso podría ser un animador en el certamen peruano, pero su irregularidad e inconsistencia marca un punto determinante para evitar ese progreso. Con la llegada de Christian Cueva, al menos, la ‘misilera’ exhibirá un nuevo rostro, uno con mayor brío y dureza.

Uno de los más felices con la incorporación del ‘Cholito’ es su invaluable amigo Carlos Zambrano, quien durante una entrevista en ‘La Parrilla del Loco’ saludó su llegada al primer puerto del Perú toda vez que aseguró que sus cualidades serán de gran ayuda en una estructura que busca renovarse en el último semestre del año.

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El mediocampista peruano se suma al cuadro chalaco por una cesión desde Juan Pablo II College hasta el cierre de la temporada 2026, tras un Apertura de 15 partidos, dos goles y tres asistencias (Juan Pablo II)

“Es una alegría [su arribo]. Hemos compartido muchos años en selección; lo conozco, lo considero mucho. Es un gran jugador el cual nos puede aportar mucho”, indicó el central nacional con mucha convicción.

En línea con eso Zambrano admitió que el Sport Boys “está creciendo poco a poco a nivel de resultados, a nivel de institución le falta mucho todavía. Llevo dos meses y ya me encariñe”. “Al ‘Cholo’ se le va a recibir de la mejor manera, con los brazos abiertos. Acá en el Callao importa que juegue bien. Calidad tiene”.

Magia en el Callao

Durante los últimos años, Christian Cueva había coqueteado con la posibilidad de caer de pie en el equipo chalaco. No obstante, su alta cotización dentro del medio local hacía inviable cualquier posibilidad de acuerdo económico formal. De ahí que ese tema no pasase más de un anhelo.

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Todo varió arrancando la campaña 2026. Con unas arcas un poco saneadas, se comenzó a perfilar la operación por Cueva. Una alianza, además, con un patrocinador permitió que ese allanara ese camino toda vez que el centrocampista había asentado una tratativa mientras veía la manera de desvincularse del Juan Pablo II College.

Christian Cueva fichó por Sport Boys para el Torneo Clausura 2026. - Crédito: IA

Conseguida su aceptación, alcanzado el monto del salario y definida la modalidad de salida de Chongoyape, Sport Boys pudo abrochar a ‘Aladino’, acaso el futbolista en activo más importante que llega al Callao en la última década y que será una piedra angular dentro de la estructura del técnico Carlos Desio.

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Seguido de Christian Cueva, conviene mencionar, el Boys cuenta entre sus filas con otros dos jugadores con experiencia que también pasaron por la selección peruana: Carlos Zambrano y Miguel Trauco. El tridente ‘bicolor’ podrá impactar sustancialmente al conjunto ‘rosado’ siempre y cuando se dispongan a demostrar disciplina futbolística y conductual en el Miguel Grau.