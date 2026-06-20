B.A.P. Chipana llega a Pearl Harbor para participar en el mayor ejercicio naval del mundo

Perú en RIMPAC 2026: B.A.P. Chipana llega a Pearl Harbor. (Foto: X/@naval_peru)

El submarino B.A.P. Chipana de la Marina de Guerra del Perú arribó a la Base Naval de Pearl Harbor, en Hawái (Estados Unidos), para participar en el Ejercicio RIMPAC 2026, considerado el mayor entrenamiento naval multinacional del mundo. La presencia de la unidad peruana marca el inicio de su participación en una de las principales plataformas de cooperación y entrenamiento marítimo a nivel internacional.

La Marina de Guerra del Perú informó, a través de sus canales oficiales, que la llegada del submarino representa un nuevo paso en la preparación de las fuerzas navales que intervendrán en las maniobras organizadas por la Armada de Estados Unidos. En esta edición, RIMPAC reunirá a marinas de más de 30 países con el objetivo de desarrollar operaciones combinadas y fortalecer la interoperabilidad entre sus fuerzas.

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La participación peruana no se limita al B.A.P. Chipana. También forma parte del despliegue el B.A.P. Pisco (AMP-156), buque de desembarco multipropósito que, al igual que el submarino, fue sometido durante los últimos meses a un proceso de alistamiento para afrontar las exigencias operativas del ejercicio internacional.

B.A.P. Chipana ya está en Hawái para el ejercicio naval más grande del mundo. (Foto: X/@naval_peru)

Submarino modernizado

La presencia del B.A.P. Chipana en RIMPAC 2026 también servirá para evaluar el desempeño de las mejoras incorporadas durante su proceso de modernización. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la unidad cuenta con nuevas capacidades tecnológicas y operativas que serán puestas a prueba en escenarios de alta complejidad junto a fuerzas navales de distintos países.

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Entre las principales mejoras destacan la incorporación del sistema de combate Kallpa, nuevos periscopios, la renovación integral de sus baterías y la capacidad para operar misiles antibuque SM-39 Exocet. Estas actualizaciones buscan fortalecer el rendimiento del submarino en operaciones de guerra submarina y ampliar sus capacidades de respuesta en diferentes escenarios.

Durante el desarrollo de RIMPAC 2026, la tripulación del B.A.P. Chipana participará en entrenamientos y ejercicios combinados que permitirán evaluar tanto la plataforma como el desempeño de su personal frente a procedimientos, doctrinas y sistemas empleados por otras marinas del mundo.

B.A.P. Chipana participa en RIMPAC 2026, el mayor ejercicio naval del mundo. (Foto: X/@naval_peru)

Cooperación internacional

La Marina de Guerra del Perú señaló que la participación en este ejercicio también contribuirá al intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas con fuerzas marítimas internacionales. Además de reforzar la preparación de la dotación, estas actividades buscan fortalecer la capacidad operativa de la institución frente a los desafíos del entorno marítimo actual.

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Asimismo, la experiencia obtenida durante RIMPAC 2026 servirá para respaldar el programa de modernización de la flota submarina peruana y aportar información relevante para futuros proyectos de actualización tecnológica. En ese contexto, también cobra importancia el acuerdo de cooperación suscrito entre el Servicio Industrial de la Marina (SIMA Perú) y Hyundai Heavy Industries, orientado a impulsar la transferencia tecnológica y el desarrollo de la industria naval nacional.

B.A.P. Chipana ya está en Hawái para el ejercicio naval más grande del mundo. (Foto: X/@naval_peru)

Con su participación en RIMPAC 2026, el Perú reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades operativas de sus Fuerzas Armadas, la cooperación internacional y la preparación permanente para la defensa de la soberanía nacional y la protección de los intereses marítimos del país.

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