Cuarto friaje llegará a la selva desde el 23 de junio: estas son las regiones afectadas, según Senamhi

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje. (Foto: Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el cuarto friaje del año afectará a la selva peruana entre el martes 23 y el sábado 27 de junio, con el ingreso de una masa de aire frío que provocará lluvias intensas, descargas eléctricas, ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas.

De acuerdo con la entidad, el fenómeno ingresará inicialmente por la selva sur, comprendiendo las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, para luego desplazarse hacia la selva central y norte. El evento estará acompañado de abundante cobertura nubosa, lo que favorecerá una disminución de las temperaturas tanto durante el día como en las noches.

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El Senamhi precisó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales para adoptar las medidas preventivas necesarias frente a este nuevo episodio de friaje.

Senamhi advierte sobre el inicio del cuarto friaje en la selva. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi)

Lluvias y descenso de temperaturas

Además del descenso térmico, el organismo emitió un aviso meteorológico que advierte sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad entre el 23 y el 25 de junio, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h.

Según el pronóstico, el 23 de junio se esperan acumulados de lluvia de hasta 35 milímetros por día en la selva central y alrededor de 50 milímetros por día en la selva sur. Para el 24 de junio, los valores podrían alcanzar 50 milímetros en la selva norte y hasta 60 milímetros en la selva centro y sur. En tanto, el 25 de junio se prevén acumulados cercanos a 60 milímetros en la selva norte y central.

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Respecto a las temperaturas, el Senamhi indicó que durante las noches se registrarán valores cercanos a 14 °C en la selva sur, entre 17 °C y 19 °C en la selva central y entre 18 °C y 20 °C en la selva norte. Durante el día, las máximas oscilarán alrededor de 19 °C en la selva sur, 24 °C en la selva central y 27 °C en la selva norte.

Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad por ingreso de segundo friaje en la selva

Regiones afectadas

El aviso meteorológico del Senamhi comprende distintas regiones de la Amazonía peruana, aunque la intensidad del fenómeno variará según la fecha. Los departamentos previstos son:

23 de junio: Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

24 de junio: Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

25 de junio: Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

El Senamhi reiteró que el cuarto friaje se extenderá hasta el 27 de junio, por lo que exhortó a la población, especialmente a quienes residen en las zonas de mayor riesgo, a seguir los reportes oficiales sobre la evolución del fenómeno y atender las recomendaciones de las autoridades para reducir posibles afectaciones ocasionadas por las bajas temperaturas y las lluvias intensas.

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El director de la Oficina Regional de Defensa Nacional de Ucayali indicó que el friaje que se vive en la selva es un hecho histórico. (Andina)

¿Cuándo inicia el invierno en Perú?

El invierno en Perú inicia oficialmente el 21 de junio, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Para 2026, se prevé que la estación se caracterice por temperaturas inusualmente altas debido al fenómeno de El Niño Costero. Este evento climático altera el comportamiento típico del invierno, especialmente en la costa, donde ciudades como Lima y Callao experimentarán valores térmicos muy por encima del promedio habitual.

La meteoróloga Angie Flores, del Senamhi, detalló que durante junio Lima registrará temperaturas entre cinco y seis grados por encima de lo normal, alcanzando picos diurnos de hasta 30°C en algunos distritos alejados del litoral. En años sin influencia de El Niño Costero, la capital suele tener temperaturas de entre 16°C y 20°C en esta época. Esta situación responde al calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar, que modifica el clima y reduce la sensación de frío típica de la estación.

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¿Cuándo iniciará oficialmente el invierno en Lima? Andina

El Senamhi y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen) mantienen la alerta sobre la persistencia del fenómeno, advirtiendo que el invierno de 2026 podría “no sentirse” en la zona costera. Además de las temperaturas elevadas, persisten la nubosidad y lloviznas matutinas en Lima, aunque el brillo solar predomina en las tardes. Las autoridades recomiendan precaución ante el calor y el riesgo de oleajes fuertes en la costa, y anticipan que las condiciones cálidas podrían extenderse hasta el verano de 2027.