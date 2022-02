Pueblo Libre: mujer falleció en plena vía pública y un patrullero policial se negó a auxiliarla

Mujer indigente y patrullero policial no la auxilió. vecinos denuncian esta negligencia en Pueblo Libre. Captura de imagen: Buenos Días Perú/Panamericana Televisión

La delincuencia en la capital sigue acechando a la población, pero eso no excusa de las malas acciones que muestran ciertos agentes de seguridad para proteger a los ciudadanos. Por ejemplo, en el distrito de Pueblo Libre, se denunció que una patrulla policial no auxilio a una mujer que falleció en plena vía pública. Los vecinos contaron a Buenos Días Perú que era una señora indigente que siempre pasaba con su andadorcito y pedía colaboraciones para poder comer. Desconocen en si ella tenía familiares.

“Siempre pasaba con su andadorcito, caminaba y pedía propina. No sabemos si tiene familia”, contó una vecina. “Ella pedía propina a los vecinos y cómo ella ha acabado, una persona de 80 años. No es justo” , agregó otra vecina. Por otro lado, un testigo contó al medio de comunicación que cuando la mujer se encontraba inconsciente, un patrullero policial estaba cerca del lugar del hecho.

Sin embargo, todo indicaría que se negaron a brindarle ayuda a la mujer de 80 años para llevarla a un centro médico cercano del distrito . Todo sucedió a la altura de la cuadra 26 de la avenida Brasil, al promediar las 9 de la noche del martes 15 de febrero. El testigo agregó que el efectivo policial no bajo de la patrulla.

“Cuando la señora estaba desmayado, justo vi que venía un patrullero del lado de la avenida Brasil. Yo me acerqué hacia la pista para que se detenga y nos pueda ayudar. Le hice señas pero él amagó de cuadrarse detrás del puesto de periódico. Le pedí que por favor llame a emergencias, me dijo que ya, regresé y él se fue”, contó el testigo a Panamericana Televisión.

“Ni siquiera bajó del auto, simplemente se fue. Justo estábamos acá con los serenos y habían personas que estaban auxiliando”, añadió.

Es más, una mujer contó que un hombre pedía ayuda a los serenos de Pueblo Libre sin éxito. Buscaron comunicarse con emergencias, pero no hubo respuesta y ante la escasa colaboración ella falleció. “Ellos se comunicaron con SAMU, les habían dicho que no podía venir porque no hay gasolina y con los bomberos también que no había gasolina. El señor desesperado llamo a su jurisdicción y siguió comunicándose con SAMU pero ya la señora se desvaneció”, contó la vecina.

Esto generó indignación en los vecinos de la zona de Pueblo Libre, aseguran que es una negligencia ya que según afirman cualquiera de ellos puede estar llamando para pedir auxilio para otras personas sin recibir respuesta inmediata.

Mujer falleció en plena vía pública y patrullero se negó a auxiliarla. Video: Panamericana Televisión.