Rafael López Aliaga no descarta asumir como alcalde: “Luis Rubio me dijo que puede los 4 años, pero ya es voluntad de él”

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no descartó volver a asumir como alcalde ante una eventual renuncia de Luis Rubio, el candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana de su partido.

En entrevista con RPP Noticias, se le consultó a López Aliaga respecto al aparente plan para que sume un nuevo mandato como alcalde metropolitano saltándose la restricción legal. Esto es que Luis Rubio, en caso sea elegido burgomaestre, dimita para que su teniente alcalde tome las riendas de la Municipalidad de Lima.

“Yo le he pedido a Lucho: ‘Quédate los 4 años. Le he pedido eso’ (¿Y le ha dicho que sí puede?) Claro, pero, ya no puedo... es la voluntad de él. (...) Es como yo también. A mí no me pueden obligar a convalidar un fraude jurando para senador", respondió.

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Al recordársele su promesa de que no renunciaría a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga dijo que ese compromiso estaba condicionado a que encuentre un candidato presidencial para Renovación Popular.

“Dije: ‘y voy a buscar candidatos para asumir la presidencia de Perú’. Y fueron públicos los candidatos. Phillip Butters, mi sobrino, con el cual he recuperado la amistad y cariño. Añaños. Le fui a buscar a Carlos Añaños. Hablé también con Hernando de Soto. He estado buscando tres, tres años seguidos. Mi sorpresa fue que armaron su propio partido político”, sostuvo.

Renovación Popular ya solicitó la inscripción de Luis Rubio como candidato a alcalde y Rafael López Aliaga como primer regidor. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá determinar si admite o no las candidaturas. Luego, se abrirá el periodo para interponer tachas.

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JNE responde a López Aliaga

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dejó en claro que la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador está fuera del ámbito del organismo electoral.

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronuncia ante el anuncio de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Video: JNE

Según explicó, la competencia del JNE se limita a la proclamación de resultados y la entrega de credenciales, y todo lo que ocurra después —incluida la juramentación— depende exclusivamente del Congreso de la República.

“La juramentación se hace ante el Congreso de la República, ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó Burneo en conferencia de prensa.

El viernes último, el Pleno del JNE proclamó a los senadores electos en la primera vuelta del 12 de abril. Entre ellos figuró el líder de Renovación Popular, que horas antes había presentado una carta notarial al organismo para comunicar su “desistimiento irrevocable” a ser proclamado y asumir el escaño para el período 2026-2031.

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En ese documento, Rafael López Aliaga solicitó que la credencial correspondiente fuera entregada al siguiente candidato de su lista con mayor votación. El JNE, sin embargo, procedió con la proclamación, al considerar que el resultado refleja “la voluntad popular”.

Burneo también aclaró las condiciones bajo las cuales un accesitario puede asumir en reemplazo de un titular: fallecimiento, condena por delito doloso o inhabilitación política. La simple negativa a juramentar al cargo no activa ese mecanismo de forma automática.