Municipalidad de Lima extiende por 60 días la emergencia en seguridad ciudadana para enfrentar el avance del delito

Foto: RCR Perú

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó la ampliación por 60 días de la declaratoria de emergencia en seguridad ciudadana, en respuesta al incremento de hechos delictivos en distintos distritos de la capital.

La medida entrará en vigencia a partir del 21 de junio de 2026 y busca sostener las estrategias y operativos desplegados desde el año pasado. Según la Ordenanza N.° 2830, publicada en el diario El Peruano, la continuidad de la emergencia permitirá reforzar la capacidad operativa del Serenazgo Metropolitano y de los sistemas de videovigilancia, así como optimizar la atención de incidentes que pongan en riesgo a la población.

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Fuentes municipales explicaron que la decisión se adoptó tras una evaluación técnica y legal respaldada por la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil y la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales.

Estas instancias concluyeron que la coyuntura actual exige mantener medidas extraordinarias para hacer frente a la inseguridad. “La persistencia de factores vinculados a la criminalidad hace necesario mantener vigentes las disposiciones de la declaratoria de emergencia”, detalló la autoridad edil en el documento oficial.

La norma también habilita a la Municipalidad de Lima a adquirir bienes y servicios de manera ágil, ejecutar intervenciones prioritarias y concretar convenios con entidades públicas y privadas. Estas acciones tienen como objetivo reforzar el apoyo logístico y tecnológico para la protección de los ciudadanos.

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Reggiardo advirtió que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el mayor desafío de su gestión y planteó declarar el estado de emergencia con acciones concretas. (Foto composición: Infobae Perú)

Más recursos y coordinación para fortalecer la seguridad en la capital

De acuerdo con la disposición, la MML continuará trabajando de manera articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP), los municipios distritales y otras instituciones competentes para combatir la delincuencia en la ciudad.

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es señalada como un componente clave para enfrentar los desafíos de la seguridad en Lima Metropolitana.

La prórroga ratifica la vigencia de las medidas adoptadas inicialmente en octubre de 2025, bajo la Ordenanza N.° 2776, y ampliadas en febrero de 2026 mediante la Ordenanza N.° 2806. Ahora, con la Ordenanza N.° 2830, la administración metropolitana busca consolidar estrategias preventivas y operativas durante dos meses adicionales.

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La publicación oficial de la norma está a cargo de la Oficina General de la Secretaría del Concejo, mientras que la Oficina de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de difundir la información en el Portal de Transparencia Estándar.

El acceso público a la disposición es considerado fundamental para garantizar la transparencia y el conocimiento ciudadano sobre las acciones municipales.

La preocupación por la seguridad ciudadana figura entre las principales demandas de los limeños, quienes reclaman medidas efectivas para frenar la delincuencia. Diversos sectores han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la infraestructura tecnológica y elevar la presencia operativa en las calles.

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La Municipalidad de Lima reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a la PNP y los municipios distritales para proteger a los vecinos y mantener la emergencia como una herramienta para atender una problemática prioritaria en la agenda pública de la capital.