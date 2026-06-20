Municipalidad de Lima extiende por 60 días la emergencia en seguridad ciudadana para enfrentar el avance del delito

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó la ampliación por 60 días de la declaratoria de emergencia en seguridad ciudadana, en respuesta al incremento de hechos delictivos en distintos distritos de la capital.
La medida entrará en vigencia a partir del 21 de junio de 2026 y busca sostener las estrategias y operativos desplegados desde el año pasado. Según la Ordenanza N.° 2830, publicada en el diario El Peruano, la continuidad de la emergencia permitirá reforzar la capacidad operativa del Serenazgo Metropolitano y de los sistemas de videovigilancia, así como optimizar la atención de incidentes que pongan en riesgo a la población.
PUBLICIDAD
Fuentes municipales explicaron que la decisión se adoptó tras una evaluación técnica y legal respaldada por la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil y la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales.
Estas instancias concluyeron que la coyuntura actual exige mantener medidas extraordinarias para hacer frente a la inseguridad. “La persistencia de factores vinculados a la criminalidad hace necesario mantener vigentes las disposiciones de la declaratoria de emergencia”, detalló la autoridad edil en el documento oficial.
La norma también habilita a la Municipalidad de Lima a adquirir bienes y servicios de manera ágil, ejecutar intervenciones prioritarias y concretar convenios con entidades públicas y privadas. Estas acciones tienen como objetivo reforzar el apoyo logístico y tecnológico para la protección de los ciudadanos.
PUBLICIDAD
Más recursos y coordinación para fortalecer la seguridad en la capital
De acuerdo con la disposición, la MML continuará trabajando de manera articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP), los municipios distritales y otras instituciones competentes para combatir la delincuencia en la ciudad.
La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es señalada como un componente clave para enfrentar los desafíos de la seguridad en Lima Metropolitana.
La prórroga ratifica la vigencia de las medidas adoptadas inicialmente en octubre de 2025, bajo la Ordenanza N.° 2776, y ampliadas en febrero de 2026 mediante la Ordenanza N.° 2806. Ahora, con la Ordenanza N.° 2830, la administración metropolitana busca consolidar estrategias preventivas y operativas durante dos meses adicionales.
PUBLICIDAD
La publicación oficial de la norma está a cargo de la Oficina General de la Secretaría del Concejo, mientras que la Oficina de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de difundir la información en el Portal de Transparencia Estándar.
El acceso público a la disposición es considerado fundamental para garantizar la transparencia y el conocimiento ciudadano sobre las acciones municipales.
La preocupación por la seguridad ciudadana figura entre las principales demandas de los limeños, quienes reclaman medidas efectivas para frenar la delincuencia. Diversos sectores han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la infraestructura tecnológica y elevar la presencia operativa en las calles.
PUBLICIDAD
La Municipalidad de Lima reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a la PNP y los municipios distritales para proteger a los vecinos y mantener la emergencia como una herramienta para atender una problemática prioritaria en la agenda pública de la capital.
Más Noticias
Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026
Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘carlistas’ en Trujillo y saldrán por su primer triunfo en el torneo nacional. Sigue las incidencias del vibrante choque
Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026
Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha
Préstamos personales: ¿Qué evalúa un banco antes de aprobarte créditos?
El acceso a financiamiento personal en el sistema bancario depende de una evaluación integral que combina historial financiero, ingresos, nivel de endeudamiento y características del solicitante. Estos criterios permiten a las entidades medir el riesgo y definir las condiciones bajo las cuales se puede otorgar un crédito
Un pintor, un amante del metal y un sastre: tres historias de vida que emocionaron en el Día del Padre en el Hogar Canevaro
Un total de 50 residentes, entre padres y abuelos, participaron en una jornada con música, baile, dinámicas y reconocimientos, en un encuentro organizado por la Beneficencia de Lima dentro del centro gerontológico
Carlos Zambrano saluda la llegada de Christian Cueva a Sport Boys: “Es un gran jugador que nos puede aportar mucho”
El ‘León’ se ha mostrado muy contento por la incorporación del ‘Cholito’ al club chalaco. Espera que puede alinearse pronto a lo que necesita la institución. “Calidad tiene”, apuntó
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD