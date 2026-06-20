Perú

Ola de extorsión en colegios de Villa María del Triunfo: Minedu y DRELM intensifican acciones de seguridad en la zona

La amenaza a la comunidad escolar del Colegio Marianista marcó un punto de quiebre en VMT. Las autoridades refuerzan medidas y protocolos para frenar la escalada de extorsiones que afecta a estudiantes y docentes

Guardar
Google icon
Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: América Noticias
Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: América Noticias

El temor se instaló en los colegios de Villa María del Triunfo (VMT) tras una serie de extorsiones que obligaron a suspender clases presenciales y a reforzar la seguridad en la zona.

Más de 500 alumnos del Colegio Marianista debieron migrar a la virtualidad luego de que la institución recibiera una amenaza directa. Un sobre con advertencias llegó hasta la puerta principal. Los directivos reconocieron el mensaje como una exigencia de pago a cambio de “seguridad” para docentes y estudiantes.

La comunidad escolar, sorprendida por la situación, presentó la denuncia ante la comisaría del sector. La decisión inmediata fue proteger la integridad de todos y adoptar la modalidad virtual mientras se evaluaban los riesgos.

PUBLICIDAD

Según el jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, en la capital se han registrado cerca de 38 casos de extorsión en colegios, una cifra que revela la magnitud del problema. “Son más instituciones públicas que privadas las que han sido blanco de extorsión en Lima Metropolitana”, precisó Tupayachi.

Las amenazas, que se extienden a distritos como AncónComas y otras zonas del sur y norte de la ciudad, incluyen desde mensajes intimidatorios en chats escolares hasta la colocación de casquillos de bala en las entradas de los centros educativos. Padres y madres exigen mayor seguridad, mientras el miedo y la incertidumbre afectan la vida escolar diaria.

PUBLICIDAD

Colegio de Villa María del Triunfo va a clases virtuales por amenazas de extorsionadores
Colegio de Villa María del Triunfo va a clases virtuales por amenazas de extorsionadores

Autoridades refuerzan acciones

La DRELM informó que, durante 2026, se reportaron 14 casos de presuntas extorsiones en instituciones educativas públicas y privadas, siendo los más recientes en Villa María del Triunfo.

Las modalidades incluyen llamadas telefónicas y la entrega de sobres con mensajes amenazantes. Los protocolos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), contemplan la entrega inmediata de pruebas a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El Colegio Marianista logró restablecer las clases presenciales tras la aplicación de medidas de seguridad, mientras que la institución Lincoln mantiene un esquema mixto y prevé el retorno total a la presencialidad.

Estas acciones forman parte de la Política Educativa Regional N.° 2, que establece la creación de entornos escolares seguros y sostenibles. El plan integral impulsado por la DRELM, en conjunto con las UGEL, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Interior, incluye sistemas de vigilancia conectados a la central policial 105, botones de pánico y presencia policial en horarios críticos.

El programa también contempla la conformación de Brigadas de Autoprotección Escolar, así como acompañamiento socioemocional para estudiantes, docentes y familias. Cuando un colegio debe pasar temporalmente a la virtualidad, se activa un currículo de emergencia que garantiza la continuidad del servicio educativo.

“Desde la DRELM, actuamos de manera inmediata y articulada con las autoridades competentes para proteger a nuestros estudiantes y garantizar la continuidad de su educación. La seguridad escolar es una condición indispensable para el aprendizaje y seguiremos fortaleciendo todas las medidas de prevención y atención que sean necesarias”, comentó Tupayachi.

Las autoridades sostienen que el trabajo conjunto con la comunidad educativa es fundamental para enfrentar la amenaza de la extorsión y preservar entornos seguros en los colegios de Lima Metropolitana.

Temas Relacionados

ExtorsiónCrimen organizadoVMTColegiosMineduDRELMperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas

La levantadora peruana competirá con María Alejandra Marín por el titularato en el vigente tricampeón del voleibol peruano

Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas

B.A.P. Chipana llega a Pearl Harbor para participar en el mayor ejercicio naval del mundo

El ejercicio RIMPAC reúne a más de 30 países y busca fortalecer la interoperabilidad y coordinación entre fuerzas navales del Pacífico

B.A.P. Chipana llega a Pearl Harbor para participar en el mayor ejercicio naval del mundo

Cuarto friaje llegará a la selva desde el 23 de junio: estas son las regiones afectadas, según Senamhi

El fenómeno estará acompañado de lluvias intensas, descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 55 km/h y un marcado descenso de las temperaturas en la Amazonía peruana

Cuarto friaje llegará a la selva desde el 23 de junio: estas son las regiones afectadas, según Senamhi

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Lucciana Pérez se corona en el W35 de San Gregorio en dobles y le da al tenis peruano femenino el primer título del año

La tenista nacional celebró en Italia junto a la local Miriana Tona y firmó un gran rendimiento en sus dos semanas de competencia. Previamente, había culminado su camino en ‘singles’ en semifinales

Lucciana Pérez se corona en el W35 de San Gregorio en dobles y le da al tenis peruano femenino el primer título del año
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“De 5 a 15 años de cárcel”: lo que arriesga Antauro Humala tras la denuncia de la Procuraduría, según excomandante de la PNP

“De 5 a 15 años de cárcel”: lo que arriesga Antauro Humala tras la denuncia de la Procuraduría, según excomandante de la PNP

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

José Domingo Pérez seguirá en política si gana Keiko Fujimori: “Vamos a tener que hacerlo los que queremos democracia”

Rafael López Aliaga no descarta asumir como alcalde: “Luis Rubio me dijo que puede los 4 años, pero ya es voluntad de él”

Roberto Burneo responde a Rafael López Aliaga: Su renuncia a ser senador es competencia del Congreso, no del JNE

ENTRETENIMIENTO

Gianella Marquina reveló el sexo de su bebé con un tierno video y fotos: “Te esperamos, Tezza”

Gianella Marquina reveló el sexo de su bebé con un tierno video y fotos: “Te esperamos, Tezza”

Gian Piero Díaz recuerda a Magaly Medina el ‘ampay’ que hizo pública su relación con su ahora esposa: “Su familia se enteró”

Laura Bozzo enfrenta a Eliane Karp tras pedido de clemencia para Alejandro Toledo: “Mi madre murió de depresión por tu culpa”

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

DEPORTES

Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas

Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Lucciana Pérez se corona en el W35 de San Gregorio en dobles y le da al tenis peruano femenino el primer título del año

¿A qué hora ver el Ecuador vs Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026