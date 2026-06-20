Ola de extorsión en colegios de Villa María del Triunfo: Minedu y DRELM intensifican acciones de seguridad en la zona

Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: América Noticias

El temor se instaló en los colegios de Villa María del Triunfo (VMT) tras una serie de extorsiones que obligaron a suspender clases presenciales y a reforzar la seguridad en la zona.

Más de 500 alumnos del Colegio Marianista debieron migrar a la virtualidad luego de que la institución recibiera una amenaza directa. Un sobre con advertencias llegó hasta la puerta principal. Los directivos reconocieron el mensaje como una exigencia de pago a cambio de “seguridad” para docentes y estudiantes.

La comunidad escolar, sorprendida por la situación, presentó la denuncia ante la comisaría del sector. La decisión inmediata fue proteger la integridad de todos y adoptar la modalidad virtual mientras se evaluaban los riesgos.

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Según el jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, en la capital se han registrado cerca de 38 casos de extorsión en colegios, una cifra que revela la magnitud del problema. “Son más instituciones públicas que privadas las que han sido blanco de extorsión en Lima Metropolitana”, precisó Tupayachi.

Las amenazas, que se extienden a distritos como Ancón, Comas y otras zonas del sur y norte de la ciudad, incluyen desde mensajes intimidatorios en chats escolares hasta la colocación de casquillos de bala en las entradas de los centros educativos. Padres y madres exigen mayor seguridad, mientras el miedo y la incertidumbre afectan la vida escolar diaria.

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Colegio de Villa María del Triunfo va a clases virtuales por amenazas de extorsionadores

Autoridades refuerzan acciones

La DRELM informó que, durante 2026, se reportaron 14 casos de presuntas extorsiones en instituciones educativas públicas y privadas, siendo los más recientes en Villa María del Triunfo.

Las modalidades incluyen llamadas telefónicas y la entrega de sobres con mensajes amenazantes. Los protocolos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), contemplan la entrega inmediata de pruebas a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El Colegio Marianista logró restablecer las clases presenciales tras la aplicación de medidas de seguridad, mientras que la institución Lincoln mantiene un esquema mixto y prevé el retorno total a la presencialidad.

Estas acciones forman parte de la Política Educativa Regional N.° 2, que establece la creación de entornos escolares seguros y sostenibles. El plan integral impulsado por la DRELM, en conjunto con las UGEL, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Interior, incluye sistemas de vigilancia conectados a la central policial 105, botones de pánico y presencia policial en horarios críticos.

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El programa también contempla la conformación de Brigadas de Autoprotección Escolar, así como acompañamiento socioemocional para estudiantes, docentes y familias. Cuando un colegio debe pasar temporalmente a la virtualidad, se activa un currículo de emergencia que garantiza la continuidad del servicio educativo.

“Desde la DRELM, actuamos de manera inmediata y articulada con las autoridades competentes para proteger a nuestros estudiantes y garantizar la continuidad de su educación. La seguridad escolar es una condición indispensable para el aprendizaje y seguiremos fortaleciendo todas las medidas de prevención y atención que sean necesarias”, comentó Tupayachi.

Las autoridades sostienen que el trabajo conjunto con la comunidad educativa es fundamental para enfrentar la amenaza de la extorsión y preservar entornos seguros en los colegios de Lima Metropolitana.

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