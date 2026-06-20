Gian Piero Díaz recuerda a Magaly Medina el ‘ampay’ que hizo pública su relación con su ahora esposa: “Su familia se enteró”

El conductor Gian Piero Díaz sorprendió al público al abrir su vida personal en una entrevista con Magaly Medina, donde compartió los detalles que han sostenido su matrimonio durante más de dos décadas. Fiel a su estilo, el exconductor de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ abordó con honestidad los desafíos, aprendizajes y anécdotas que marcaron su relación con Borka Bozovich, madre de sus dos hijos.
Durante la conversación en el pódcast de Medina, Díaz reflexionó sobre el origen de su historia de amor y el papel que jugó la propia periodista en el inicio de su relación. Recordó que fue un “ampay” difundido en el programa de Magaly el que hizo pública su relación con Borka, cuando ambos apenas empezaban a salir. “La forma en la que se enteró su familia fue por un ampay que tú me hiciste”, contó entre risas, rememorando la época en que aún no era popular en el ambiente televisivo y recién iniciaba su carrera.
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El conductor relató que el episodio ocurrió tras una salida al cine y una cena en Chili’s, momento en el que las cámaras captaron a la pareja y la noticia fue difundida en televisión. “Salió en el programa… La presentación del ampay era: ‘El chico de la novela, Todo por amor’”, recordó Díaz, quien reconoció que el hecho sorprendió a la familia de su pareja, que desconocía la relación.
Según contó, su entonces novia se mostró preocupada, pues no le había contado nada a su familia. Este ampay apresuró la situación y no pasó de ser solo una anécdota.
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Pese a la inesperada revelación, la pareja consolidó su vínculo y, con el tiempo, formalizó su relación ante ambas familias.
Admiración y la comunicación
A propósito de su aniversario número 25, Gian Piero Díaz compartió lo que considera el pilar fundamental de su relación con Borka Bozovich: la admiración mutua. Para el conductor, este sentimiento es la base que ha permitido que su matrimonio se fortalezca con los años. “Si tú me preguntas cuál es la clave de una relación larga es la admiración”, afirmó. Explicó que, desde sus inicios, su esposa ha sido una pieza central en su desarrollo personal y profesional. “Todo, yo era B y ahora soy un A+. La idea de encontrar a alguien que haga de ti una mejor persona termina siendo, creo yo, el secreto y el complemento perfecto para alguien que busca eso”, sostuvo.
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El también actor destacó que la admiración va acompañada de comunicación y apoyo incondicional, elementos que, según él, fueron esenciales desde que ambos eran muy jóvenes y enfrentaban juntos los retos cotidianos. “Yo considero que no he podido encontrar mejor pareja, mejor compañera y mejor mamá”, señaló, añadiendo que iniciaron su historia de amor cuando él tenía 24 años y ella 21, en una época en la que ninguno contaba con grandes recursos.
Gian Piero Díaz admitió que, como toda pareja, ha tenido desacuerdos con Borka Bozovich. Sin embargo, resaltó que el diálogo y el respeto han sido determinantes para sortear los momentos difíciles. Reveló que suelen debatir especialmente en temas relacionados con la educación de sus hijos, pero que han convertido esas discusiones en oportunidades para comprenderse mejor. “Tengo la costumbre de irme en las mañanas a tomar desayuno con ella y es casi un debate porque en el tema de educación… la manera más inteligente es entender que ella siempre va a tener la razón", dijo entre risas.
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Según el conductor, reconocer las virtudes y la perspectiva de su esposa ha sido clave para mantener la armonía en el hogar y fortalecer el vínculo familiar. “La mujer tiene una sensibilidad especial que no tenemos los hombres”, recalcó, resaltando la importancia de valorar las diferencias y aprender de ellas.
Durante la entrevista, Díaz recordó los inicios de su relación con Borka Bozovich, marcada por la sencillez y la complicidad. “Empezamos a salir cuando yo no tenía ni para llamarla por teléfono”, confesó. Con el paso de los años, ambos han construido una familia y superado juntos diversas etapas, manteniendo siempre la admiración y el respeto como ejes de su convivencia.
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