Joven peruano que compró celular y recibió un pedazo de vidrio ya tiene nuevo equipo móvil gracias a donaciones

Joven peruano que recibió pedazo de vidrio ya tiene nuevo celular gracias al apoyo de usuarios en redes sociales. Captura de imagen: Hco Tv Huamachuco

Son los milagros que se alcanzan con los videos virales, y es un mensaje en que dentro de la viralización digital siempre se encuentra un resultado positivo. El joven peruano, Eduardo Vargas González, ya tiene un nuevo celular gracias a la difusión de su caso y el apoyo económico que recibió. Recordemos que él era el muchacho que fue víctima del ‘cambiazo’ al recibir un pedazo de vidrio cuando creyó que era un celular Samsung.

En declaraciones a Hco Tv Huamachuco, mencionó estar agradecido con el apoyo de ciudadanos peruanos y del extranjero que realizaron donaciones monetarios a la cuenta bancaria de Vargas. En esa línea, su padre también aprovechó las cámaras del medio para dar las gracias por el apoyo recibido de otros países. “Hemos tenido llamadas de distintos sitios. Han apoyado a mi hijo para que tenga su celular y él ahora ya tiene su celular, estoy agradecido con todo esto ”, manifestó.

“Gracias a un amiga de Lima que me envió el equipo nuevo. Lo agradezco mucho ya que ahora me ayudará y ahora lo uso para mis grupos de clases” , contó Eduardo Vargas González a Hco TV. “Les agradezco, porque me ayudaron mucho por BCP me enviaron sus voluntarios de países lejanos (...) Hay muchos que me quieren ayudar con la beca [de Ingeniería], será para más adelante. Estoy agradecido de todos mis amigos”, añadió.

Quien pueda apoyarlo en sus estudios puede realizarle un depósito a la cuenta del BCP: 34506960649085, con código interbancario 00234510696064908576; informó HCO Tv Huamachuco en sus redes sociales.

Hace unos días al mismo medio de comunicación, Vargas comentó que debido a la lejanía de su comunidad, necesitaba un celular de mejor calidad para continuar sus estudios. Como resultado, tuvo que buscar trabajo en la costa de la región (en el distrito de Chao), lejos de casa para poder comprar el equipo. Sin embargo, el sujeto se lo robó con la táctica del ‘cambiazo’ al querer comprar un móvil de mejor calidad.

“Me esforcé mucho para ir a la costa y seguir más adelante en mis estudios. Mi meta es ser un buen operador de maquinaria pesada. El equipo móvil lo utilizaba para los estudios, ahí estaba todo”, contó al medio Hco TV.

El joven Eduardo Vargas González, trabajó diez meses en la chacra de Chao, para poder comprarse su equipo móvil que le servía además para sus estudios ya que sueña con ser operador de maquinaria pesada. El medio de la región decidió recorrer un poco la vivencia del joven con su familia.

Comentó que el sujeto buscó conmoverlo con una historia. Le dijo que venía de Piura y buscaba dinero para su pasaje, así lo llevó a la Plaza para hacer el cambio del celular.

Por otro lado, comentó que las imitaciones en redes sociales sobre su caso, le han causado mucho humor. Además, aprovechó para pedir a las personas que no compren estos equipos en la calle y no dejarse convencer por quienes buscan convencerlos a cualquier costo.

