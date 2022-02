Gobierno aprobó ley que sanciona delitos cometidos en flagrancia en 24 horas, confirmó ministro Chávarry

Brayan Antoni Camarena Mercado, alias "Abraham", trasladado por agentes de la PNP. Foto: Ministerio del Interior.

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles 16 de febrero un proyecto de ley que sanciona los delitos cometidos en flagrancia en el plazo de solo 24 horas . Así lo dio a conocer Alfonso Chávarry, ministro del Interior, durante una conferencia de prensa.

“El día de hoy es algo muy importante porque se ha aprobado la flagrancia para determinar que en 24 horas se termine el proceso a los detenidos”, expresó Chávarry Estrada.

Recordemos que un día antes, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, presentó la iniciativa para la habilitación en el país de la Unidad de Flagrancia en la Corte de Lima Centro para combatir la inseguridad ciudadana.

Barrios Alvarado presentó el proyecto durante una reunión realizada en Palacio de Justicia, en la que participaron Chávarry Estrada y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro. También estuvieron presentes el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Carlos Zecenarro, autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional (PNP).

Cabe mencionar, que la Unidad de Flagrancia congrega en un solo local a los operadores del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública, lo cual permite de manera coordinada y rápida el procesamiento, juzgamiento y sanción de los delitos en flagrancia.

La Unidad de Flagrancia de Lima Centro alcanzará a alrededor de 1.5 millones de habitantes, pues tendrá competencia en 13 distritos.

CHÁVARRY EN CONTRA DE LOS INDOCUMENTADOS EN PERÚ

Durante una entrevista en RPP, el ministro del Interior, habló sobre la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros que no cuentan con documentos en orden. Ante esto aseguró que se tomarán medidas para que nadie burle la seguridad en las fronteras.

“Vamos a presentar un proyecto referente a la situación de los extranjeros, porque los extranjeros están ingresando porque la frontera es muy grande, muy amplia, y está ingresando gente indocumentada. Los extranjeros, especialmente algunos venezolanos, han ingresado al país y ya no portan en la calle los documentos. Salen a la calle y cuando se les interviene están indocumentados”, señaló.

Además , Chavarry aseguró que todo extranjero que cometa delitos serán expulsados. “Con nuestra autoridad competente y a través de los tratados internacionales, sacarlos, expulsarlos a estos señores porque no se puede permitir que venga un extranjero y haga lo que le viene en gana. Tienen que acondicionarse acá, a las normas de Perú. No puede ser que vengan y hagan pues lo que les viene en gana.”

COMPROMISO CON LA PNP

Durante la misma entrevista, Alfonso Chávarry, aseguró que está comprometido en el trabajo interno con la Policía Nacional y que entiende que la institución merece mejoras tanto en logísticas como propias del personal.

“Cuando yo me hice cargo de la cartera efectivamente la policía tenia la moral baja, habían descontentos, porque la casa no esta organizada. Había malos manejos como por ejemplo el maltrato de las personas y el mal manejo de elementos policiales, no había un liderazgo”, dijo.

“Por el amor y el cariño que le tengo a esta institución, lo primero que he hecho es levantarle la moral al personal y ofrecerle que se cumplan todos los compromisos que tiene el Ministerio del Interior para que tengan bienestar, que se respeten su derechos y se trabaje de manera más efectiva”, expresó, asegurando que su compromiso está firme tras asumir el cargo de titular del Interior.

