Yahaira Plasencia en Habacilar: así fue su presentación en el programa de Raúl Romero cuando era adolescente

Yahaira Plasencia hoy en día es una talentosa cantante de 27 años, que ha sabido destacar en el medio artístico gracias a sus pegajosos temas. Sin embargo, también ha sido protagonista de noticias mediáticas debido a sus relaciones sentimentales y tras vinculársele con algunos personajes de la farándula.

Sin embargo, ella siempre ha sido clara al señalar que está soltera. Con la única persona que ha confirmado su romance es con el futbolista Jefferson Farfán, amor que terminó en 2020.

La cantante siempre ha perseguido sus sueños desde muy pequeña, presentándose a cuanto programa había para demostrar su talento. Es por ello que tras saber que Habacilar iniciaría un concurso de baile, la entonces adolescente no dudó en presentarse.

En el video que te mostramos a continuación la vemos con un traje rojo y unos risos bailando al ritmo de Shakira , la canción escogida en esta ocasión fue Hips Don’t Lie, junto a Wyclef Jean. Este momento lo recordó Rebeca Escribens, durante una entrevista para Estas en Todas. Incluso, contó la vez que fue al Canta y Gana, concurso que más le gustaba, señaló la actriz.

Yahaira Plasencia, sin duda alguna, era una niña muy talentosa, pues para ser parte de este tipo de concursos es sabido que debes pasar por muchos filtros, quedando solo las mejores.

“Con Habacilar se me viene a la cabeza Raúl Romero y el juego maravilloso que tenían, el ‘canta y gana’, yo participé como tres o cuatro veces... Peter Fajardo era el productor del juego, ya lo conocía de esa época”, contó Rebeca Escribens, quien fue jurado del concurso donde participó Yahaira, es por ello que la recuerda tanto.

“Participó en un baile cuyo auspiciador era una toalla higiénica. No creo que ella se acuerde de mí en esa época, pero yo sí me acuerdo de ella”, dijo.

Como se recuerda, Habacilar, programa cuyo último capítulo se emitió en el 2011, regresa en una nueva versión este 24 de enero por América TV. Aún no se sabe quién estará en la conducción, pero ya se confirmó la participación de las modelos Thalia Estabridis y Tracy Freundt, además del regreso de los guerreros. El programa se llamará Esto es Habacilar.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA ESTO ES HABACILAR?

Esto es Habacilar se estrena este 24 de enero a las 7 p.m, por América TV y América TV GO. Todos las incidencias también podrás verlas a través de Infobae.

¿CÓMO VER ESTO ES HABACILAR A TRAVÉS DE AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Esto es Habacilar a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

LOS GUERREROS ESTARÁN EN ESTO ES HABACILAR

Esto es Habacilar se verá en el mismo horario que se emitía Esto es Guerra, por lo que la tarea de la producción será también congregar a los jóvenes seguidores del programa que por ahora se encuentra de vacaciones.

“Habacilar es un formato que para muchas personas va ser algo nuevo, y aunque es una vuelta al pasado, estoy segura que logrará jalar al público de EEG, habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluido en otros roles, en otros formatos”, dijo la productora, confirmando así el regreso de los chicos reality a través de este nuevo programa.

PETER FAJARDO ASEGURA QUE ESTO ES HABACILAR TENDRÁ LA ESENCIA DE HABACILAR

En una transmisión en vivo que realizó el productor Peter Fajardo con Johanna San Miguel, él se animó a revelar algunos detalles del nuevo magazine, como la vuelta del público al set de grabación.

“No puedo decir quién va a estar el día lunes, pero puedo decir que la gente que veía Habacilar, va a sentir el ADN del programa. Los que no han visto el programa, les va a gustar, es una mezcla divertida y moderna de Habacilar”, sentenció.

“De repente mucha gente no sabe, pero yo he sido productor de R con R y de Habacilar, después Habacilar fui productor de Esto es Guerra. Después de 10 años de aguantar a los ‘combatientes’ y ‘guerreros’, ya no, dije regreso 10 años atrás cuando era feliz”, indicó el productor, quien señaló que la idea delo programa es que “que la gente gane su platita y se divierta. A parte de divertirse, el público va a participar por dinero en efectivo todos los días. La gente va a ir al estudio”.

