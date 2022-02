Dorita Orbegoso se defiende tras ser acusada de meterse en la relación de Jerson Reyes: “Soy una mujer soltera”

Dorita Orbegoso niega romance con Jerson Reyes y asegura que se están conociendo. (Foto: Instagram)

¡Fuerte y claro! Dorita Orbegoso se pronunció luego de ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Jerson Reyes. La modelo aclaró que se encuentra totalmente soltera pese a que fue acusada de ser la manzana de la discordia entre el deportista y su novia Greis Keren.

Por este motivo, el programa Magaly Tv: La firme buscó la versión de la animadora y ella no tuvo problemas en responder. “ Soy una mujer soltera y sin compromiso. De mi vida personal no tengo nada de que hablar ”, indicó.

De otro lado, Dorita Orbegoso señaló que ella es una mujer libre, por lo que tiene el derecho de volver a enamorarse y conocer a otras personas para en un futuro volver a iniciar un romance.

“El año pasado pasé momentos muy difíciles en mi vida personal, pero este año decidí voltear la página. Soy una mujer guapa, joven y tengo todo el derecho de enamorarme. Llevo ya un año separada y me podría dar la oportunidad de conocer a la persona que quiera conocer ”, señaló.

El reportero del programa de la ‘Urraca’ no desaprovechó la oportunidad para preguntarle si Jerson Reyes podría convertirse en su nuevo galán. Ella en ese momento dio a conocer el tipo de hombre que le gusta.

“Los primero que yo veo en un hombre es que sea alto, que tenga la barba bien puesta, bueno no tengo un gusto definido, no necesariamente tiene que ser un moreno, puede ser blanco a chino, pero un chico alto me llama mucho lo atención”, precisó.

Finalmente la modelo sostuvo que ella no tenía que anunciar cuando se encuentre en una relación, pues prefiere mantenerlo en privado; sin embargo, precisó que si en algún momento la captan agarrada de la mano de alguien o besándose, es porque ya son pareja.

“ Yo no tengo que oficializar a nadie, el día que me vean a mí de la mano con alguien, o dándome un beso, es porque es la persona para mi vida que yo decidí llevarla en mi vida , no tengo que esconderme, soy una persona soltera”, sentenció.

Por su parte Magaly Medina se animó a comentar los chats que le mostró la expareja de Jerson Reyes, donde le escribe a Dorita Orbegoso para comentarle que el futbolista era su pareja y que se de cuenta con la clase de persona que se iba a meter.

Greis Keren les escribió a Dorita Orbegoso al enterarse que estaba saliendo con Jerson Reyes cuando se suponía que ellos todavía eran pareja.

¿CÓMO SE HIZO CONOCIDO JERSON REYES?

Jerson Reyes se hizo conocido en el mundo del espectáculos en el 2016, cuando se presentó en el programa El Valor de la Verdad para revelar detalles desconocidos de su relación con la cantante de salsa Yahaira Plasencia.

En ese momento, el futbolista acaparó las portadas de los principales diarios de espectáculo debido a que la salsera en ese tiempo mantenía una relación con el delantero Jefferson Farfán, por lo que le fue infiel.

