Farruko se convierte en tendencia tras anunciar su retiro en pleno concierto y predicar la palabra de Dios

El puertorriqueño Farruko en foto de archivo. EFE/Thais Llorca

El cantante de música urbana Farruko ha sorprendido a sus millones de seguidores a nivel internacional al pedir perdón por las letras de sus canciones y por las actitudes demostradas a lo largo su la carrera. Esto sucedió durante un concierto desarrollado en el FTX de Arena Miami el pasado 11 de febrero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su nuevo interés espiritual. El puertorriqueño comentó que sentía que necesitaba un cambio, pues estaba sintiendo un gran vacío a su vida. Reconoció que su tema ‘Pepas’ fue uno de los más productivos en su carrera, pero que no era suficiente.

Como hemos oído, su exitosa canción habla del consumo de drogas para disfrutar de las noches de euforia en las discotecas y fue tendencia en las plataformas digitales desde su estreno en 2021.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comentó el artista en su concierto parte de su gira “Farruko LA 167 Tour”.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, agregó.

El artista internacional que ha colaborado con grandes imponentes de la música urbana como Daddy Yankee, J. Balvin, Arcángel, entre otros, informó que los asistentes al evento podrían reclamar el dinero de sus entradas. Es así como Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, comenzará con su nueva etapa artística predicando la palabra.

Recordemos que Farruko, comenzó su carrera profesional en el 2001, pero fue seis años después que hizo su debut con el sencillo “Bla, bla (Los cuellos blancos) y “El paseo por el bloque”. En el 2009 lanzó su primer álbum “El talento del bloque”, donde se encuentra su primer gran éxito “Chulería en pote”.

REACCIÓN DE LOS FANS

La particular noche no le gustó a todos los fanáticos del reggetonero. Rápidamente, el hecho causó controversia en redes sociales. Mientras que algunos apoyaron la decisión del artista, otros lo criticaron pues se llevaron una decepción al no escuchar cantar a Farruko.

Incluso varios de los asistentes al show abandonaron el lugar tras escuchar predicar a Farruko en lugar de brindar un concierto como el de todos. Sin duda, los famosos memes no tardaron en salir y ya circulan por las redes.

Fue tan mediático los comentarios que el mismo artista puertorriqueño respondió: “Farru se retiró y el que está es Carlos ... (y mencionó que sí buscan es a Farru) están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”

FARRUKO QUIERE PREDICAR AMOR

Luego de su concierto y tras convertirse en tendencia en redes sociales, el artista utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso mensaje que inicia con algunos versículos de la biblia y termina aclarando que no se considera un fanático del cristianismo y que quiere predicar el amor.

“Dios nos creó con un libre albedrío cada cual es libre de tomar el camino que crea correcto para su vida. Yo no soy religioso ni extremista ni fanático ni el más cristiano. Soy un chamaco con muchos defectos. Mucho menos soy quién para decirles que hacer con su vida. Únicamente soy un mensajero que le va a gritar al mundo lo que nadie predica en estos tiempos: el Amor”, se puede leer como parte de su descripción.

Foto: Instagram

