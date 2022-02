Magaly Medina llama “matón” a Lucho Cáceres y recuerda otros episodios violentos: “Cacheteó a mis reporteras”

Magaly Medina arremetió contra el actor peruano durante su programa. (Foto: Composición)

Este lunes 14 de febrero, Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para emitir unos ácidos comentarios contra Lucho Cáceres, actor que se hizo viral en redes sociales por insultar a un chófer de un bus de transporte público, a quien acusó de generar tráfico en una concurrida avenida de Miraflores.

La conductora de Magaly TV La Firme no solo criticó la actitud del recordado actor de “Mil oficios”, sino también aseguró que él ha sido protagonista de otros episodios violentos en el pasado, especialmente contra su equipo de prensa.

“A mí me ha parecido toda la vida un matón. Este viral donde se muestra tal cual es, lo voy a poner. Cuando lo vuelva a llamar ‘matón’ en este programa, espero no me demande porque el término ‘matón’ se lo ha ganado a pulso(...) ¿Qué le da derecho a este matón a insultar a la gente humilde?”, dijo en un inicio la presentadora de TV.

“Ese es el Lucho Cáceres que hemos combatido siempre. Ha hecho uso de esa violencia innata contra gente indefensa de mi programa. Nos ha roto cámaras, ha pateado reporteros, ha cacheteado reporteras en plena calle, mujeres ah ”, añadió indignada.

CREE QUE NECESITA TERAPIA

Luego de ver las imágenes de Lucho Cáceres gritando dentro de un bus de transporte público, Magaly Medina consideró que el actor nacional debería asistir a sesiones de terapia para controlar su furia.

“ Es un tipo que necesita ayuda psicológica o psiquiátrica. Ese tipo de violencia es controlable. Las personas adultas tenemos que controlar nuestro temperamento, nuestras reacciones”, expresó la periodista de espectáculos.

La ‘Urraca’ también le recomendó al artista nacional mudarse de país, ya que no parece contento con el transporte urbano actual. “¿Todo por qué no te dieron el pase? ¿o por qué no querías escuchar el ruido del claxon? Bueno, múdate de país. Este es Perú, bienvenido”, agregó.

MAGALY MEDINA Y SU PROBLEMA LEGAL CON LUCHO CÁCERES

En octubre de 2021, a Magaly Medina se le abrió un proceso de comparencia simple en su contra por referirse a Lucho Cáceres como “basura” y “escoria”. Estas duras palabras se dieron luego que el actor dijera que ella no se había “resocializado” tras haber estado en la cárcel.

Pero esa no fue la primera vez que Lucho Cáceres y Magaly Medina se enfrentan en TV y se declaran la guerra mutua. El exactor de “Mil Oficios” jamás perdonó que la presentadora difundiera imágenes donde se lo ve en deplorable estado tras una intervención policial.

El actor fue intervenido por la Policía en el 2005 en evidente estado de ebriedad.

Incluso, Lucho Cáceres ha protagonizado algunas discusiones y peleas con los reporteros del programa de la ‘Urraca’, que han conllevado a denuncias y hasta demandas por parte de la periodista contra el actor y viceversa.

LUCHO CÁCERES SE DEFIENDE

Lucho Cáceres utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de que un vídeo suyo se hiciera viral. En el clip se puede escuchar al artista arremeter contra el conductor de un bus de transporte público; los pasajeros también fueron víctimas de su indignación.

Debido a este hecho, el actor ha despertado un debate en redes. Mientras que un grupo lo critica por haber perdido los papeles, otros usuarios lo defienden porque consideran que Lucho Cáceres no dijo nada más que la verdad sobre un problema latente del transporte urbano.

En medio de esta polémica, el actor peruano recordó una de las historias de la película “Relatos Salvajes”, protagonizada por Ricardo Darín en su cuenta oficial de Facebook.

“ ‘Relatos Salvajes’. De todas las historias me quedo con la de BOMBITA, la sentí muy cercana. Me pregunto qué habría hecho bombita si dos combis estando en verde no avanzaban e impedían el paso de una ambulancia. Grande Darín ”, publicó Cáceres junto a la foto de portada de la cinta.

Foto: Facebook

Foto: Instagram

Recordemos que “Bombita” trata la historia de un ingeniero indignado con la sociedad y sus reglas . Un día tiene un altercado con un trabajador de la compañía de grúas después de que retiraran su coche por estar mal estacionado. Este acontecimiento destroza su matrimonio y termina con su trabajo, por lo que decide cobrar venganza por su cuenta.

SEGUIR LEYENDO: