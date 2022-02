Ethel Pozo descarta a Melissa Paredes como su madrina de bodas, pero será su invitada: “está en la lista”

Ethel Pozo aclaró que Melissa Paredes no será su madrina. (Foto: Captura / Instagram)

Ethel Pozo se encuentra cada vez más cerca de celebrar su boda con el director Julián Alexander y se encuentra en medio de todos los preparativos. Como sabemos, ya han elegido el lugar donde se dará la ceremonia y ahora les toca elegir a la madrina y a los invitados.

En un comienzo la conductora de América Hoy afirmó que Melissa Paredes sería la futura madrina de su matrimonio, pues aseguró que seguía siendo su amiga pese a que dejó la conducción del magazine tras su ampay con Anthony Aranda.

Fue Janet Barboza quien le preguntó si seguía considerando a la exreina de belleza como su madrina. “Por supuesto que sí”, fue la respuesta de Ethel el pasado mes de noviembre del 2021.

Sin embargo, este 15 de febrero se arrepintió. En una entrevista para América Espectáculos la hija de Gisela Valcárcel aclaró que todo se habría tratado de una broma, pero que la iba a considerar entre los invitados.

“Nunca fue la madrina. Esa es una broma, las madrinas son las mamás, hablaba de los testigos aún no hemos hecho ni la lista, pero por supuesto que va a estar porque ella nos presentó”, comentó.

Por otro lado, afirmó que la ceremonia se dará a finales de este 2022 y que entre sus prioridades está formar una familia y concentrarse en ser papás. “Julián es un súper papá y yo me considero en mi rol principal que es ser mamá. Nos compenetramos muy bien”.

Recordemos que hace 6 meses, Ethel y Julián se comprometieron tras 4 meses de relación. Y aunque muchos consideran que es una decisión muy apresurada, la pareja hace oídos sordos y vive su amor a plenitud.

Cabe resaltar que en una entrevista con un medio local, Ethel Pozo no descartó transmitir su boda por televisión así como lo hizo su madre Gisela Valcárcel. “¿Si será transmitida por TV? ¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta”, señaló para Trome.

¿QUÉ DIJO ETHEL POZO SOBRE LA RELACIÓN DE MELISSA PAREDES CON ANTHONY ARANDA?

En una entrevista con Infobae, Ethel Pozo se refirió a su otrora amiga Melissa Paredes, con quien ya no se habla desde que salió a la luz el ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda. La hija de Gisela Valcárcel señaló que la modelo ya no es la misma Melissa que conoció.

“Me afectó por el matrimonio y por la bebé, y quizás algunos programas aún no lo han entendido. Me afectó muchísimo porque yo ahora soy una mujer de 41 años, pero yo en su momento sufrí muchísimo cuando a mi mamá le fueron desleal”, indicó la conductora de TV, quien también se refirió a la relación que hoy en día tiene Melissa con Anthony Aranda.

“Ya te imaginarás mi opinión. ¿Tienen ideologías diferentes? Totalmente, radicales, tenemos pilares distintos, valores distintos. Yo creo que conocí una persona linda en su momento, y espero algún día de la vida, en años, volver a ver esa Melissa. Ahora ya no está, ya no existe (apenada). ¿Si me sigue poniendo triste? Sí, mucho, es que es una persona que ya no está”, concluyó.

