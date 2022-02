Ricardo Mendoza de Hablando Hueva...: usuarios rechazan burlas sobre agresión sexual a menor y hacen tendencia #NoEsBromaEsViolencia

Usuarios indignados con conductor de Hablando Huevad... Ricardo Mendoza. (Foto: Captura de Complétala)

El comediante Ricardo Mendoza, quien es conocido en el mundo de las redes sociales por ser una de las cabezas de Hablando Hueva..., se encuentra en medio de una verdadera polémica por burlarse de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un transporte público.

Junto a Norka Gaspar, el compañero de Jorge Luna causó gran indignación en las redes sociales por sus reprochables comentarios, al punto que la abogada y exministra Rosario Sasieta alzó su voz de protesta pidiendo que la Fiscalía inicie una investigación contra los conductores de ‘Complétala’.

“ ¡Realmente asqueada de tanta maldad! Defensoría, Fiscalía, Ministerio de la Mujer y Conadis deben entablar la denuncia formal en aras de lograr severa sanción para los que agreden afectando a millones de personas con discapacidad”, indicó.

De inmediato los usuarios de las redes sociales lamentaron que Ricardo Mendoza de Hablando Hueva... y Norka Gaspar hayan tenido estos desafortunados comentarios sobre la niña que fue agredida sexualmente.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer se pronuncia e hizo tendencia en Twitter el hashtag #NoEsBromaEsViolencia, donde expresaron su total rechazo contra los comediantes, mientras que algunas mujeres se animaron a contar su terrible experiencia con acosadores.

“Y pensar que hay gente que paga por ver esto, no dan risa, dan cólera. Muchos jóvenes los siguen por YouTube, una lástima”, “Da mucho coraje. Cómo es posible que se mofen de un tema tan delicado con una menor de edad como víctima”, “Ojalá no se acepten sus disculpas, porque hacen bromas de este tipo y luego salen diciendo disculpen nos equivocamos y no pasa nada”, son algunos de los comentarios.

¿CÓMO DENUNCIAR CASOS DE ACOSO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO?

Si usted conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SE PRONUNCIA

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre los comentarios vertidos en el programa de YouTube ‘Complétala’. “Rechazamos expresiones en programa #Complétala de YouTube, en el que se bromea sobre agresión sexual contra niña que viajaba en transporte público. No debemos tolerar ni normalizar conductas de violencia sexual hacia niñas/os y adolescentes. ¡No es broma, es violencia!”, afirman.

“Comprometerse #DeUnaVezPorTodas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todos sus ciclos de vida, especialmente de las niñas, pues ellas son las principales víctimas de violencia sexual en nuestro país”, sentencia.

