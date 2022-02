Ethel Pozo es confundida con Florcita Polo Díaz y su gran parecido causa furor en redes: “Son igualitas”

Un video antiguo de Ethel Pozo se volvió viral en TikTok. (Foto: Composición)

Un video antiguo de Ethel Pozo está siendo bastante comentado en redes sociales debido al gran parecido que tenía con Florcita Polo Díaz en sus años mozos. Los usuarios consideran que las hijas de Gisela Valcárcel y Susy Díaz son idénticas.

Como se sabe, la conductora de América Hoy conoce el mundo de la televisión como la palma de su mano, ya que ha acompañado a su madre, la popular ‘Señito’, en cada uno de sus exitosos programas, aunque siempre tras bambalinas.

Sin embargo, hubo una vez en la que Ethel Pozo se llenó de valentía para realizar un show donde ella era la estrella. Esto sucedió en los años 90 en el programa Gisela en América.

En aquella oportunidad, Ethel Pozo se caracterizó como su madre para protagonizar el opening del recordado programa de América TV. Para ello, usó una peluca rubia y se pintó los labios de color rojo.

Aunque este video ya había sido compartido antes en América Hoy, ha vuelto a ganar relevancia en TikTok. Un usuario subió el clip con la frase “¿Ethel o Florcita?” y, de inmediato, los internautas se quedaron asombrados por el gran parecido que tenía Ethel en su juventud con Flor Polo Díaz.

REACCIÓN EN REDES

De inmediato, los internautas comentaron lo similar que se veía Ethel Pozo a Florcita en el pasado. Incluso, varios usuarios teorizaron que podrían ser hermanas y por eso el parecido de sus facciones.

“Yo también tengo la teoría de que son hermanas e hijas de Polo Campos. Son muy parecidas”, “¿Cómo que existe el Florcitaverso?”, “Parecen hermanas”, “Son igualitas”, “Es Florcita imitando a Ethel y Gisela juntas jajaja”, fueron algunos comentarios.

LOS CAMBIOS FÍSICOS DE ETHEL POZO

En el pasado, Ethel Pozo estuvo pasando por un momento de sobrepeso. Las diversas fotografías de su estado físico que han estado circulando por las redes sociales lo comprueban.

En marzo de 2021, la producción de su programa matutino realizó una comparación de sus fotos de adolescencia con las actuales. Ethel se mostró sonriente y no dudó en bromear sobre sus cambios físicos, asegurando que no pasó por el quirófano.

“ Es simplemente que pasa el tiempo y se va perfilando todo, hasta las manos ”, comentó la actual conductora de América Hoy.

NO DESCARTA TRANSMITIR SU BODA

Al mismo estilo que su madre Gisela Valcárcel, Ethel Pozo no descarta transmitir su boda por televisión. Como se recuerda, la conductora de América Hoy se casa este 2022 con su novio Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander.

Ethel y Julián se comprometieron tras tener 10 meses de relación. Y aunque muchos consideran que es una decisión muy apresurada, la pareja hace oídos sordos y vive su amor a plenitud.

“Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo: ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra”, contó Ethel Pozo bastante emocionada.

Ante la pregunta si tiene pensado transmitir la boda por TV, la conductora señaló que no le desagrada la idea. Asimismo, detalló que la ceremonia será a fin de año, pues su sueño es tener a toda su familia presente.

“¿Si será transmitida por TV? ¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta , así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, señaló Ethel al diario Trome.

