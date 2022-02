Pedro Castillo afirma que hay “un grupete para desestabilizar el país con su propia agenda”

Pedro Castillo participó de la entrega de la infraestructura de un colegio en SJM. | Imagen: Canal N

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió este lunes al grupo de congresistas de la oposición que junto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sostuvieron una reunión extraoficial en la que, según el semanario de Hildebrant en sus Trece, habrían buscado fórmulas para concretar una vacancia presidencial.

Durante la inauguración de nuevos ambientes de la I.E N° 7070 María Reiche en San Juan de Miraflores, el mandatario hizo un llamado a las diferentes autoridades, como alcaldes y gobernadores regionales, para recorrer el país para trabajar por la educación sin tener en cuenta las confrontaciones políticas de los últimos días.

“No nos importan los dimes y diretes políticos. Porque ellos tienen su propia agenda. Un grupete para estabilizar el país. No me voy a rendir porque vengo acá para defender la educación y la salud del pueblo peruano”, señaló el mandatario.

Pedro Castillo asegura que hay “un grupete para desestabilizar el país”

“CUÁL ES EL CENTAVO QUE HE ROBADO”

Además, señaló que quienes se oponen a su gobierno buscan ponerle el cliché de “corrupto” para desprestigiarlo y colocarlo al mismo nivel que otros presidentes cuestionados.

“Quiero que me demuestren al día de hoy cuál es el centavo que he robado a este país y no lo voy a robar nunca porque sé que eso es más que un delito. Es quitarle un pan a la familia, un libro al niño, una computadora a una institución educativa, una bolsa de cemento para la infraestructura de un colegio”, manifestó.

RESPALDO AL MINISTRO HERNÁN CONDORI

En otra parte de su discurso, el jefe de Estado agradeció al exministro de Salud Hernando Cevallos y respaldó la designación del nuevo titular de esa cartera, Hernán Condori, de quien dijo es alguien venido de la chacra que conoce dónde están las necesidades de ese sector.

“Agradezco al exministro Cevallos por haberse fajado para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido desde la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad. Va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital, para hacer una alianza con la escuela. Porque venimos de esa cartera del rincón donde más se necesita”, indicó.

Por otro lado Pedro Castillo recalcó que el Gobierno tiene una deuda con los maestros, por lo que indicó que “es momento de la unión del pueblo peruano”, pues si se hubiese declarado a la educación peruana en emergencia hace años, no se tendría un aproximado de tres millones de peruanos en el umbral del analfabetismo, indicó.

El jefe de Estado subrayó que si se habría invertido en educación, hoy no se tendría niños con anemia y en el umbral de la pobreza, motivo por el cual muchos jóvenes truncan su futuro al dejar sus estudios inconclusos.

DENUNCIAN PLAN PARA DAR UN GOLPE

Más temprano, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostuvo que la reunión extraoficial de un grupo de congresistas de oposición, realizada la semana pasada en un hotel de Miraflores, tuvo por agenda la estrategia legal para finiquitar una forma de sacar al presidente de la República.

En conferencia de prensa, Torres señaló que este hecho es la continuación de una serie de acciones de los mismos grupos que se negaron a aceptar los resultados electorales y se dedicaron, desde un inicio, a desestabilizar al Gobierno.

“No solo proclamaron la teoría del supuesto fraude, sino que ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. Estos hechos están concatenados y los voy a mencionar”, dijo antes de hacer un listado de hechos.

