Aníbal Torres solicitará entre el 14 y 15 de febrero una fecha al Congreso para la cuestión de confianza

| Foto: Agencia Andina

Aníbal Torres, actual titular de la PCM, manifestó que están próximos a solicitar al Congreso de la República una fecha para que puedan exponer el plan de gobernabilidad para la cuestión de Confianza.

Durante una entrevista con Canal N, el ex titular de Justicia y Derechos Humanos manifestó que dar una fecha exacta, solo le compete al Congreso, ya que es una facultad que solo ellos pueden definir.

“Probablemente mañana o pasado vamos a solicitar al Congreso que señale una fecha para la cuestión de confianza. Eso depende exclusivamente del Congreso. Si el Congreso nos confiere la confianza o no es facultad exclusiva del Congreso”, dijo a Canal N.

Cabe mencionar, que el Partido Morado es el único que ha emitido un pronunciamiento oficial, en el que adelantó que no dará el voto de confianza al nuevo equipo ministerial liderado por Aníbal Torres. Asimismo, exhortaron a que el presidente reflexione y renuncie a su cargo, al tener en cuenta que “en seis meses de gobierno ha perdido por cuarta vez la oportunidad de enmendar el rumbo de su gestión”.

Durante la visita de Aníbal Torres a la ciudad de Cusco para dialogar con las comunidades de Chumbivilca, fue consultado por las denuncias contra Hernán Condori, ministro de Salud. Como se sabe, el titular del Minsa viene siendo cuestionado y a raíz de su designación las renuncias en su sector no han frenado.

“El ministro de Salud no tiene ninguna sentencia, no tiene ni siquiera ninguna acusación fiscal, no tiene resolución administrativa que lo sancione. Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos del Perú, pues eso se debe acelerar rápidamente. El ministro tiene sus vacunas completas”, afirmó Aníbal Torres.

Después de la cancelación del viaje el sábado debido a las adversidades del clima en Cusco, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó hasta el distrito de Ccapacmarca para dialogar con comuneros que bloquean la vía que conecta con la mina Las Bambas.

En su primer diálogo con las comunidades, resaltó la voluntad del pueblo cusqueño para buscar solución a los problemas.

“Este es un gobierno del pueblo, todos somos pueblo y vamos a trabajar (...) Estamos aquí para resolver nuestros problemas conversando, dialogando, los campesinos somos razonables, sabemos dialogar”, dijo.

Aníbal Torres mencionó que dialogar, exponer los problemas y ponerse de acuerdo ayudará a promover la inversión y generar trabajo, crecimiento económico y, con ello, desarrollo social.

“Y que todos tengamos educación de calidad, para los hijos, para que los hijos de nuestros hijos vivan mucho mejor que nosotros y tengan salud e infraestructura de calidad”, manifestó.

Durante una entrevista con el diario La República, Aníbal Torres fue consultado sobre si Vladimir Cerrón es una “piedra en el zapato del gobierno, a lo que el titular de la PCM respondió que Cerrón no está interviniendo en el ejercicio del poder.

“Bueno, el señor Vladimir Cerrón no está interviniendo en el ejercicio del poder. En un inicio lo hacía. Yo critiqué esa situación, como es de conocimiento público, pero allí ha habido una corrección y cada uno sabe el papel que desempeña. Él como secretario de su partido y Pedro Castillo como presidente de todos los peruanos”, expresó.

LO QUE DEBES SABER

Según el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, dentro de los 30 de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión para plantear al efecto cuestión de confianza.

SEGUIR LEYENDO