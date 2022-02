Mafer Neyra: Usuarios le reclaman por no tomarse foto con Shawn Mendes en evento junto a Justin Bieber

Mafer Neyra estuvo cerca a Shawn Mendes y fanáticos le reclaman no haber tomado foto con el. (Foto: Instagram)

Mafer Neyra viene siendo tendencia y no precisamente por patrocinar alguna marca. La influencer ha causado revuelo en las redes sociales al publicar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve que asistió a un evento donde estuvieron muchas celebridades.

Todo comenzó cuando una emocionada Mafer grabó muy de cerca al cantante Justin Bieber hasta el punto de poder tocarle su zapatilla blanca. Este video no tardó en volverse viral en la plataforma de Twitter, en donde muchas fanáticas expresaron lo que sintieron al enterarse del hecho.

“No me toquen, recién veo las historias de Mafer Neyra tocándole el pie al amor de mi vida”, “Mafer Neyra es yo tocando delicadamente la zapatilla de Justin, quién pudiera”, escribieron algunos cibernautas.

Sin embargo, otro hecho que también causó el asombro de los usuarios fueron las imágenes que evidenciarían la presencia del cantante Shawn Mendes en el evento exclusivo del Pacific Design Center. Pese a que estuvo muy cerca de él, la influencer no se acercó ni le pidió ninguna foto.

Esto causó que cientos de fanáticos del compositor canadiense comenzaran a reprocharle, pues no entendían el por qué no se sacó una fotografía. Cabe resaltar que en las mismas historias de Mafer, otros usuarios se dieron cuenta que también estaba junto a Niall Horan, exintegrante de One Direction.

“La Mafer Neyra es muy quedada, yo que ella me hacía bestie de Shawn y Niall a los 5 min”, escribió una usuaria lamentando que no se les haya acercado en el show que fue junto a su novio Ernesto Cabieses.

“Qué tonta la Mafer Neyra, si le hubiera pedido la foto Shawn hubiera aceptado, desperdició una gran oportunidad”, “Mafer Neyra ha estado a menos de dos metros de Shawn y Niall, la real envidia la sentí hoy día”, son algunos comentarios de otras seguidoras de la plataforma.

La modelo ha continuado publicando en su historia de Instagram todo lo que vivió en este show, donde también el cantante Drake brindó un concierto. Por su parte, el novio de Mafer confesó que éste último fue su preferido, pues mientras Bieber cantó y se fue, Drake brindó un mejor espectáculos e interactuó con el público.

“EN SATURNO”, FRASE QUE USUARIOS RELACIONARON A HUGO GARCÍA Y MAFER NEYRA

Hugo García hizo oficial su relación el pasado mes de diciembre con la modelo Alessia Rovegno, quien también es hija de la actriz Bárbara Cayo y sobrina de Stephanie Cayo. La relación se oficializó a través de una publicación en las redes sociales del chico reality y los usuarios comentaron el post con la frase “En saturno”.

Inmediatamente muchos usuarios se hicieron presente, algunos felicitándolo por su relación, otros criticando su accionar, debido a que esta sería su tercera pareja sentimental durante el 2021. Y por supuesto no faltaron los comentarios con dicha frase.

Esto se dio debido a que Hugo García y Maria Fernanda Neyra tuvieron una relación bastante larga, que sumaron en total 5 años, diversos usuarios coincidieron en que la canción “Saturno” del cantante Pablo Alborán calzaba perfecto para el caso de ambos, ya que en una parte de la letra dice: “En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos”.

Las letras en mención se adaptarían al deseo de convertirse en padres que en su momento ambos confesaron. En el caso de Mafer Neyra, la confesión la hizo a través de un video de YouTube titulado “¿Seremos padres?” y en el caso de ‘El Baby’ a través de una entrevista para el canal de YouTube de Jesús Alzamora.

"En Saturno", la frase que los usuarios le comentan a Hugo García tras oficializar su nuevo romance.

