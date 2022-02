Patricio Parodi y Luciana Fuster se besan en vivo durante reto de Esto es Habacilar

Patricio Parodi y Luciana Fuster se besan en vivo. (Foto: Captura de América Tv)

Aunque Patricio Parodi y Luciana Fuster en más de una ocasión han evitado referirse a la supuesta relación sentimental que tienen, en Esto es Habacilar los siguen poniendo a prueba para que confiesen su amor, por ello, no dudaron en hacerlos participar en un reto de actuación con escenas de besos.

Pese a que hasta el momento no han oficializado, ellos no pusieron ningún tipo de objeción para realizar esta escena, es más, ellos mismos decidieron realizar una repetición ante el pedido de Christian Domínguez, quien era el juez.

Todo empezó cuando ellos tenían que interpretar una romántica escena de la telenovela ‘Maricucha’. Aunque vieron que había un parte en la que tenían que besarse, ellos no fingieron el ósculo , por lo contrario, se perfilaron bien para que las cámaras del programa los capte bien.

Sin embargo, Johanna San Miguel, al igual que el público y el cumbiambero, les solicitaron que repitan esta última escena, pues les pareció que había mucha química y naturalidad entre ambos.

Cabe precisar que todo esto era parte de un reto que había entre hombres y mujeres, por lo que Christian Domínguez tenía que elegir un ganador, siendo Patricio Parodi elegido como el gran ganador.

Recordamos que la semana pasada Luciana Fuster admitió que estaba saliendo oficialmente con su compañero de Esto es Habacilar. “ Sí estamos saliendo, si es lo que todo el mundo quiere saber, en algún momento de repente diremos que somos oficiales ”, manifestó.

Pese a sus declaraciones, cuando hubo la oportunidad que ellos oficialicen su relación, el capitán de Esto es Guerra decidió no hacerlo, asegurando que solo iban a mostrar lo que ellos querían. “ Somos figuras públicas y mostramos lo que queremos mostrar ”, dijo.

“No tengo porqué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga, ni cuando él quiere, ni cómo, ni dónde. Los que están llevando esta relación son Luciana y yo. Si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar y punto”, precisó.

¿Y el morbo? Patricio Parodi y Luciana Fuster no dudaron en cumplir reto de actuación y no tuvieron problemas en besarse frente a cámaras.

FLAVIA LAOS NO QUIERE SABER NADA DE PATRICIO Y LUCIANA

Flavia Laos se encuentra totalmente feliz ahora que está soltera y no tiene alguna opinión sobre la reciente relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes en más de una ocasión le aseguraron que entre ellos no pasaba nada.

“ Ya son cosas del pasado que la verdad no quiero hablar, de verdad no quiero tener nada que ver con ellos, no quiero hablar al respecto... soy feliz ahora ”, indicó Flavia Laos.

“Me encanta porque ahora paso mucho más tiempo con mis amigas, con la gente que de verdad quiere lo mejor para mí. Todos cambian, yo ahorita soy feliz con mi vida”, añadió la actriz.

